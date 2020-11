Berlin-Charlottenburg: Radfahrer stirbt bei Unfall

Tödlicher Unfall auf der Caprivi-Brücke in Charlottenburg: Ein Geländewagen stieß am Dienstag mit einem Radfahrer zusammen.

In Charlottenburg hat sich am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr auf der Caprivi-Brücke ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Informationen von vor Ort stieß ein Radfahrer mit einem Geländewagen zusammen. Der Radfahrer soll dabei über die Straße auf der Caprivi-Brücke geschleudert worden sein.

Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Eintreffende Polizisten leiteten bei dem Mann sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die von den Rettungskräften fortgesetzt wurden - ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch am Ort. Die Caprivi-Brücke wurde in beiden Richtungen gesperrt. Die Untersuchung des Unfallhergangs hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei übernommen.

Foto: Peise

Ersthelfer am Unfallort war der 22 Jahre alte Autofahrer Ensar A. Er war unterwegs in Richtung Wedding, als er den Verletzten sah. „Ich war genau um 19.36 Uhr an der Unfallstelle und habe den verletzten Mann auf der Straße liegen sehen. Ich habe sofort angehalten und erste Hilfe geleistet“, sagte A. „Ich war früher bei der Jugendfeuerwehr und konnte mich glücklicherweise noch an einige Rettungsmaßnahmen erinnern. Der Mann hat sehr stark am Kopf geblutet und hatte einen sehr schwachen Puls und eine schwache Atmung.“