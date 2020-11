Remmo-Brüder flüchtig - Polizei fahndet

Im November 2019 rauben Einbrecher Juwelenschmuck von unschätzbarem Wert aus dem Grünen Gewölbe in Dresden. Bei einer Großrazzia in Berlin wurden nun drei Tatverdächtige festgenommen.

Berlin. Nur wenige Stunden nach der Razzia in Neukölln am Dienstagmorgen hat die Polizei zwei Fahndungsfotos veröffentlicht. Gesucht werden Abdul Majed und Mohamed Remmo, beide 21 Jahre alt. Sie sollen an dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden am 25. November 2019 beteiligt gewesen sein, konnten bisher aber nicht festgenommen werden. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung vorgeworfen.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der beiden Männer machen? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 2233 entgegen.

Abdul Majed (l.) und Mohamed Remmo

Foto: Polizei Sachsen

Razzia in Berlin nach Einbruch in das Grüne Gewölbe - die Bilder

