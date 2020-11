Märkisches Viertel: 41-Jähriger erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 17. November.

+++ 41-Jähriger erleidet lebensgefährliche Stichverletzungen +++

Wegen lebensgefährlicher Stichverletzungen in beiden Beinen muss seit der vergangenen Nacht ein 41-Jähriger in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den Verletzten gegen 23.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Quickborner Straße im Ortsteil Märkisches Viertel gefunden, ihn erstversorgt und Feuerwehr und Polizei verständigt. Der Verletzte konnte noch Angaben zu einem der beiden Männer machen, die ihn verletzt haben sollen. Diesen, einen ebenfalls 41 Jahre alten Mann, nahmen Einsatzkräfte noch in der Nacht vorläufig fest. Gegen ihn und den derzeit noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Hintergrund des Angriffs sollen, nach bisherigen Ermittlungen, bereits länger andauernde Streitereien um eine Frau sein

+++ Zwei Unbekannte überfallen Spätkauf +++

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Spätkauf in Mitte überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Maskierten den Laden an der Brunnenstraße gegen 23 Uhr. Bewaffnet waren sie mit Hämmern. Während einer am Eingang stehen blieb, begab sich der andere zu der 61-jährigen Angestellten, bedrohte sie mit dem Hammer, griff in die Kasse und bediente sich daraus. Anschließend schob er die Frau vom Kassenbereich weg in den Gang und nahm diverse Packungen Zigaretten aus dem Regal. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute über die Rheinsberger Straße. Die Überfallene blieb körperlich unverletzt, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ 42-Jähriger nach Kennzeichen-Diebstahl festgenommen +++

Zivilfahnder haben am Montagnachmittag in Wedding einen mutmaßlichen Dieb festgenommen Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die Zivilstreife kurz nach 17.30 Uhr zunächst an der Septimerstraße einen Fußgänger, der öfter die Gehwegseite wechselte und in Richtung Holländer Straße lief. Dort soll der Mann durch ein sich schließendes Tor einer Tiefgarage geschlüpft sein. Die Einsatzkräfte folgten dem Mann und nahmen ihn fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Fahnder drei Kfz-Kennzeichen sicher, die von einem BMW, einem Kia und einem Mercedes, alle in der Tiefgarage abgestellt, entwendet wurden. Bei der Überprüfung der Personalien des 42-jährigen Festgenommenen stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls vorlag. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei übergeben.