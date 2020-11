In Neukölln kommt es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei.

Durchsuchungen Einbruch in das Grüne Gewölbe: Razzia in Neukölln

Berlin. In Neukölln kommt es am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden vor etwa einem Jahr. Wie die sächsische Polizei bei Twitter mitteilte, seien 1638 Beamte im Einsatz. Drei Tatverdächtige seien von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden, hieß es von der Polizei weiter. Sie sollten noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Die Anklagebehörde wirft den Beschuldigten schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vor.

Seit 6.00 Uhr durchsuchen zahlreiche Einsatzkräfte unter Führung der #SokoEpaulette in #Berlin mehrere Objekte. Dies steht im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in #Dresden am 25. November 2019. #GrünesGewölbe pic.twitter.com/eBlYoQzaz1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020

"Aktuell werden in Berlin insgesamt 18 Objekte durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Im Zentrum der heutigen Maßnahmen steht die Suche nach den entwendeten Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln, wie Speichermedien, Bekleidungsstücken und Werkzeugen", teilte die sächsische Polizei mit.

Der Schwerpunkt der Einsatzmaßnahmen liege in Neukölln. Aufgrund des Polizeieinsatzes sei den ganzen Tag mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen, so die Polizei weiter.

Einbruch in das Grüne Gewölbe: Historische Diamanten und Brillanten gestohlen

Zwei Unbekannte waren am Morgen des 25. November 2019 über eines der vergitterten Fenster in das berühmte Museum im Dresdner Residenzschloss eingedrungen. Im Juwelenzimmer schlugen sie mit einer Axt die Vitrine mit den kostbarsten Schmuckstücken ein, sie stahlen historische Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten und machte international Schlagzeilen. Von den Dieben und der Beute fehlt bisher jede Spur.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von mindestens sieben Tätern aus - und davon, dass der Einbruch lange vorbereitet wurde. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine halbe Million Euro Belohnung ausgesetzt. Bisher gingen fast 1300 Hinweise ein, gegen vier Wachmänner des Museums wird ermittelt. Auch mögliche Parallelen zum Goldmünze-Diebstahl aus dem Berliner Bode-Museum 2017 wurden geprüft. Daraus ergaben sich keine Ansätze, die zur Identifizierung der Dresdner Täter führen. In dem Berliner Prozess wurden Anfang 2020 zwei Mitglieder eines arabischstämmigen Clans und ein Wachmann aus dem Museum verurteilt.