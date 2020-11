Biesdorf: 29-Jähriger prallt mit Wagen gegen Ampelmast

+++ 29-Jähriger prallt mit Wagen gegen Ampelmast +++

Bei einem Verkehrsunfall in Biesdorf ist ein Mann am Sonntagnachmittag gegen einen Ampelmast gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige gegen 15.40 Uhr in der Straße Alt-Biesdorf in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er an der Kreuzung Braunsdorfstraße aus noch nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte zunächst gegen einen Ampelmast, der dabei aus dem Boden gerissen wurde, rutschte noch einige Meter weiter und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Mit dem Verdacht auf innere Verletzungen kam der Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Sein gleichaltriger Mitfahrer erlitt eine Prellung am Knie und musste vorerst nicht behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Das Ergebnis einer Blutentnahme, der er sich unterziehen musste, steht noch aus. Darüber hinaus hatte der Mann den Wagen, bei dem es sich um ein Fahrzeug seines Arbeitgebers handelt, mutmaßlich unberechtigt genutzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann innerhalb weniger Stunden zweimal festgenommen +++

Ein Mann ist am Sonntag innerhalb weniger Stunden zweimal festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schlieperstraße in Tegel, wie sich der 35-Jährige gegen 10.15 Uhr im Innenhof zunächst am Sattel eines dort abgestellten Fahrrades zu schaffen machte. Dann soll sich der Mann eine abgestellte Gartenhacke genommen und versucht haben, damit die Tür zu einem als Büro genutzten Flachbau aufzubrechen. Die von den Zeugen alarmierten Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei der Festnahme leistete der 35-Jährige Widerstand und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Seine Widerstandshandlungen setzte der Festgenommene im Polizeigewahrsam in Moabit fort. Nach der dort erfolgten Blutentnahme wurde der Mann gegen 14 Uhr entlassen. Gleich nachdem er das Polizeigebäude in der Perleberger Straße verlassen hatte, nahm er aus einem Mülleimer eine Glasflasche und warf diese in Richtung von Einsatzkräften des Abschnitts 11. Die Flasche zersplitterte an der Gebäudewand. Glassplitter trafen einen Beamten am Kopf, ohne ihn zu verletzten. Die Einsatzkräfte nahmen den Randalierenden erneut fest. Er leistete abermals Widerstand. Dabei wurde ein Polizist leicht am Fuß verletzt. Der zum zweiten Mal Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 übergeben.

+++ Kind tritt 55-Jähriger gegen das Bein - Frau tritt zurück +++

In Tegel soll es am Sonntag zu einer wechselseitigen Körperverletzung und Beleidigungen in der U-Bahn gekommen sein. Wie die Polizei mitteilte, gerieten eine 37-Jährige, die mit ihren drei Kindern unterwegs war, mit einer Frau, die schon im Waggon stand, gegen 17 Uhr beim Besteigen der U-Bahn der Linie U6 im U-Bahnhof Alt-Tegel in Streit. Zunächst soll eines der drei Kinder die 55-Jährige gegen ein Bein getreten haben, was die Getretene erwidert haben soll. Dazu soll die mutmaßlich Attackierte aus der Gruppe heraus beleidigt worden sein. Ihrerseits soll dann eine rassistische Beleidigung in Richtung der soeben Eingestiegenen gefolgt sein. Da die Personalien der 55-Jährigen am Ort nicht feststellbar waren, wurde sie in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wurde mit den Ermittlungen betraut.