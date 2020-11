Berlin Dahlem: Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ausgebrochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 15. November.

+++ Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei +++

Ein Fahrer lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht gegen 0.50 Uhr am Kurt-Schuhmacher-Platz in Tegel (Reinickendorf) zunächst mit einem Mietwagen einen Unfall verursacht und ist dann in Richtung Müllerstraße in Wedding (Mitte) geflüchtet. Eine Zivilstreife bemerkte den Pkw und wollte ihn stoppen. Der Fahrer gab jedoch Gas und raste davon. An der Togostraße und an der Afrikanischen Straße prallte er nach Informationen von vor Ort gegen geparkte Fahrzeuge. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort. Als er von der Müllerstraße in die Otawistraße abbiegen wollte, rammte er die Zivilstreife und prallte erneut gegen einen geparkten Pkw. Die Polizisten konnten den Mann, der sich heftig wehrte, schließlich festnehmen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von rund 1,9 Promille, sodass die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes beschlagnahmten.

+++ Polizei löst Party auf Flakturm auf - Feiernde leisten Widerstand +++

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Party in Gesundbrunnen (Mitte)aufgelöst. Gegen 0.30 Uhr trafen die Beamten auf dem ehemaligen Flakturm im Volkspark Humboldthain auf eine Gruppe von 25 Personen. Die Feiernden hielten weder den erforderlichen Mindestabstand ein, noch trugen sie eine Mund-Nase-Bedeckung. Während der Maßnahme schlug eine 27 Jahre alte Frau einem Polizisten mit der Faust gegen den Oberkörper. Bei ihrer Festnahme leistete sie erheblichen Widerstand, trat einen Beamten gegen das Bein und beleidigte die Einsatzkräfte. Zwei 28-Jährige und eine 30-Jährige versuchten, die Frau zu befreien. Erst durch weitere Einsatzkräfte und dem Einsatz von Pfefferspray konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden.

Bei dem Angriff wurden drei Beamte leicht verletzt, blieben aber im Dienst. Die 27-Jährige kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam, den sie im Anschluss wieder verlassen konnte. Die anderen drei Tatverdächtigen konnten ihren Weg nach Feststellung ihrer Personalien fortsetzen. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Widerstands, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung sowie wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Dieb in Kreuzberg festgenommen +++

In Kreuzberg ist am Sonnabend ein Dieb in einem Parkhaus festgenommen worden. Ein Zeuge rief gegen 23 Uhr die Polizei in ein Parkhaus in der Straße Hasenheide. Dort hatte er ein lautes Klirren gehört und dann einen Unbekannten gesehen, der sich durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Peugeot beugte. Polizisten nahmen den Mann noch im Parkhaus fest. Bei ihm wurden mehrere Gegenstände entdeckt, unter anderem eine Tasche und eine Funkfernbedienung, die dem Peugeot und einem Mercedes zugeordnet werden konnten. Zudem führte der Festgenommene einen Hammer und ein Messer mit sich. Der 22-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt, die die weiteren, noch andauernden Übermittlungen übernahm.

+++ Angriff in Potsdamer Straßenbahn - Ein Täter noch nicht gefasst +++

Nach dem gewalttätigen Angriff in einer Straßenbahn in Potsdam am Freitag ist einer der mutmaßlichen Täter noch nicht gefasst worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Potsdam am Sonntag auf Anfrage. Es handle sich um einen 36 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der zweite Tatverdächtige im Alter von 35 Jahren wurde zunächst in Gewahrsam genommen, kam aber danach wieder auf freien Fuß.

Eine 21-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann waren in der Straßenbahn am Freitagnachmittag von zwei Männern verletzt worden. Die Frau wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit einem noch unbekannten Gegenstand am Kopf verletzt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Was der Anlass für die Attacke war und ob sich Opfer und Täter kannten, teilten die Ermittler am Wochenende nicht mit. Die Täter hatten nach dem Angriff eine Scheibe in der Bahn eingeschlagen und waren durch das Fenster geflüchtet.

Gegen den 35 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilten die Polizeidirektion West und die Staatsanwaltschaft Potsdam am Samstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts habe sich nicht bestätigt, hieß es. Er sei mittlerweile wider auf freien Fuß.

+++ Tankstelle in Lichtenrade mit Schusswaffe überfallen +++

Ein Unbekannter hat am Sonnabend eine Tankstelle am Lichtenrader Damm in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) überfallen. Mit einer Schusswaffe forderte der Maskierte gegen 22 Uhr von einem 31 Jahre alten Kassierer sowie einer 30 Jahre alte Mitarbeiterin die Herausgabe des Geldes und von Wertgegenständen. Nachdem der Räuber das Geld bekam, flüchtete er zu Fuß in Richtung Pechsteinstraße. Die beiden Bedrohten und eine 30 Jahre alte Frau, die sich während des Überfalls ebenfalls in dem Verkaufsraum aufhielt, blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

+++ Fünfjähriger bei Unfall in Moabit schwer verletzt +++

Ein Fünfjähriger ist an einer Ampelkreuzung in Moabit (Mitte) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Junge hatte demnach am Samstagabend gegen 23.15 Uhr an der Kreuzung Heidestraße/Hedwig-Porschütz-Straße die Fahrbahn überquert. Dabei sei er vom Auto eines 35-Jährigen erfasst und durch den Aufprall zur Seite auf die Straße geschleudert worden. Laut Polizei-Mitteilung erlitt das Kind schwere Verletzungen am ganzen Körper.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Fünfjährige zuvor unbemerkt einem Familienmitglied aus der nahe gelegenen Wohnung gefolgt, sagte der Sprecher. Ob die Ampel eingeschaltet war und rot oder grün gezeigt hatte, sei ebenso wie die Fahrgeschwindigkeit des Autos Gegenstand der Ermittlungen. Ein Atemalkoholtest beim Autofahrer habe null Promille ergeben.

+++ Taxifahrer mit Messer angegriffen +++

Ein Taxifahrer wurde attackiert.

Foto: Peise

Ein Taxifahrer ist am Sonnabend in Moabit (Mitte) angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, wollte der 42-Jährige gegen 19.30 Uhr seine Arbeit aufnehmen. Vor seinem an der Seydlitzstraße geparkten Taxi wurde er von einem Unbekannten zunächst mit einem Knüppel geschlagen und zu Boden gebracht. Der Mann soll ihm dann Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Nach Informationen von vor Ort soll der unbekannte Mann ein Messer bei sich gehabt und mehrmals zugestochen haben. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Als ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde und sich bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte. Der Taxifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Am Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Die 3. Mordkommission hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen übernommen.

+++ Autofahrer kommt im Tram-Gleisbett zum Stehen ++++

Ein Autofahrer blieb erst im Tram-Gleisbett stehen.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat am Sonnabend gegen 23 Uhr auf der Pasewalker Straße in Pankow die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und blieb erst im Gleisbett der Straßenbahn stehen. Mit einem Abschleppwagen der BVG wurde der Pkw wieder auf die Straße gestellt. Verletzt wurde augenscheinlich niemand.

+++ Laube brennt in Tempelhof +++

Eine Laube brannte in Tempelhof

Foto: Peise

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Einsatz nach Tempelhof ausgerückt: Gegen 21.20 Uhr brannte am Werner-Voß-Damm in einer Kleingartenanlage eine Laube in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr war mit zwei Staffeln am Ort rund eine Stunde im Einsatz. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Auto der Bundespolizei in Brand gesetzt - Auto in Lichtenrade in Flammen +++

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben Unbekannte versucht, ein Dienstfahrzeug der Bundespolizei in Rummelsburg (Lichtenberg) in Brand zu setzen. Das an der Eitelstraße geparkte Auto wurde am rechten Vorderrad und am Kotflügel leicht beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt.

Auch in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) hat ein Auto gebrannt. Ein Anwohner bemerkte das Feuer an dem an der Straße Alt-Lichtenrade geparkten Renault gegen 2.30 Uhr und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Durch die Flammen wurden auch ein Verteilerkasten, ein Verkehrsschild sowie ein Briefkasten beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

+++ 76-Jährige prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt +++

Eine 76 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag im Landkreis Potsdam-Mittelmark ums Leben gekommen. Auf der Bundesstraße B102 zwischen den Orten Niemegk und Haseloff sei sie aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes des Polizeipräsidiums. Die Frau sei noch vor Ort gestorben.