Berlin Mitte: Taxifahrer in Moabit mit Messer angegriffen

Ein Taxifahrer ist am Sonnabend in Moabit (Mitte) angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, wollte der 42-Jährige gegen 19.30 Uhr seine Arbeit aufnehmen. Vor seinem an der Seydlitzstraße geparkten Taxi wurde er von einem Unbekannten zunächst mit einem Knüppel geschlagen und zu Boden gebracht. Der Mann soll ihm dann Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Nach Informationen von vor Ort soll der unbekannte Mann ein Messer bei sich gehabt und mehrmals zugestochen haben. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Ein Polizist schaut in das Taxi.

Foto: Peise

Taxifahrer angegriffen: Lebensgefahr besteht nicht

Als ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde und sich bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte. Der Taxifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Am Ort sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Die 3. Mordkommission hat die derzeit noch andauernden Ermittlungen übernommen.

Die Polizei sperrte die Straße während der Ermittlungen.

Foto: Peise