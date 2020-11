Berlin Dahlem: Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ausgebrochen

Am Sonntagabend ist ein Feuer im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) ausgebrochen. Ein Geschäft in der dortigen Ladenzeile zwischen Onkel-Tom-Straße und Riemeisterstraße stand komplett in Flammen. Das Feuer griff auch auf das Dach des Bahnhofs über.

#Brand in #Zehlendorf

Am U-Bahnhof #Onkel_Toms_Hütte brennt ein Ladengeschäft und das Dach des Bahnhofs.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet.

Wir sind hier aktuell mit rund 90 Kräften im Einsatz.

Update folgt... pic.twitter.com/PAU0Kt5U1X — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 15, 2020

Eine Person soll in dem Gebäude eingeschlossen sein, wie ein Augenzeuge berichtete. Es habe auch Verletzte gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein der Berliner Morgenpost. Wie viele sei aber noch unklar. Es gebe eine massive Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten würden wahrscheinlich die ganze Nacht über andauern, sagte Kirstein. Die Feuerwehr sei mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab.

Bei dem Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung.

Foto: privat