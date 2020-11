In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 14. November.

+++ Brand in Neukölln: Mann nach Sprung aus Wohnung verletzt +++

Nach dem Sprung aus seiner brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss ist ein Mann verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, fing die Wohnung des Mannes in einem kleinen Mehrfamilienhaus in der Schönefelder Straße im Berliner Ortsteil Rudow in Neukölln am Samstag gegen 3.00 Uhr nachts Feuer. Wenig später brannte die gesamte Wohnung und der Balkon. Teilweise fing auch der Dachstuhl des Wohnhauses Feuer. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und brachten sich selbst in Sicherheit. Die Wohnung des verletzten Mannes ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst unbekannt.

+++ Glücksspielautomaten in Treptow sichergestellt +++

Foto: Pudwell

In einer offenbar illegal betriebenen Kneipe an der Elsenstraße in Treptow sind in der vergangenen Nacht neun illegale Glücksspielautomaten sichergestellt worden. Nach Informationen von vor Ort sah das kleine Cafe von außen wie geschlossen aus, hatte aber auf der Hälfte einen schwarzen Vorhang vor die Fenster gespannt.

+++ BVG-Bus bleibt auf Behelfsampel in Neukölln stecken +++

Foto: Pudwell

Ein Elektro-BVG-Bus ist auf einer Mittelinsel auf einer Behelfsampel in Neukölln stecken geblieben. Nach Informationen von vor Ort soll der Fahrer sich an der Kreuzung Hermannplatz / Karl-Marx-Straße zuvor beim Abbiegen verschätzt haben, sodass er eine Behelfsampel und Teile der massiven Zwischeninsel vollkommen zerstörte. Der Fahrer pustete 0,0 Promille. Ein Stahlteil der Behelfsampel ist genau unter den Akkus verkeilt. Die Polizei sperrte die Kreuzung ab. Die BVG versuchte, den Elektro-Bus zu bergen. Die Feuerwehr stand auf Bereitschaft.