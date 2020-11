In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 13. November.

+++ Super-Porsche am Kanzleramt gegen Betonblock gesetzt +++

Der Fahrer eines über 100.000 Euro teuren Porsche Taycan 4S hat am frühen Freitagmorgen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Genau gegenüber des Bundeskanzleramts in Mitte prallte der Mann mit seinem Gefährt gegen einen Betonblock auf dem Bürgersteig. Reifenspuren auf der Straße zeigten die Kurvenfahrt des Porsche. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab, die Polizei nahm den Unfall auf. Was den Unfall auslöste, war zunächst unklar.

+++ Polizei löst Kellerparty auf und beschlagnahmt Drogen +++

Trotz weitreichender Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben elf Menschen dicht gedrängt in einem Keller lautstark und mit Drogen einen Geburtstag gefeiert. Die Polizei löste die Party in Friedrichshain in der Nacht zum Freitag auf, wie die Behörde mitteilte. Demnach beschlagnahmten die Einsatzkräfte im Keller sowie bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 30-jährigen Gastgebers insgesamt 313 Tabletten und drei Beutel gefüllt mit Marihuana. Gegen den Gastgeber wird laut Polizei wegen des Verdachts ermittelt, mit Drogen gehandelt zu haben. Genauere Angaben zu den Drogen machte die Polizei nicht.

Den Informationen zufolge hatte zunächst ein Anwohner in der Libauer Straße den Notruf gewählt. Einige der Feiernden im Alter zwischen 19 und 42 Jahren hätten im 20 Quadratmeter großen Kellerverschlag auf einer Couch gesessen, es habe nach Cannabis und Alkohol gerochen, so die Polizei. Einsatzkräfte hätten jeden von ihnen überprüft. Einer 34-jährigen Frau hätten sie einige der Drogen zuordnen können, die auf dem Boden lagen, sagte der Sprecher. Gegen sie sei ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenbesitzes eingeleitet worden. Zudem gibt es laut Polizei elf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Infektionsschutzverordnung.

+++ Polizist im Einsatz gegen Häusliche Gewalt verletzt +++

Bei einem Einsatz in Zusammenhang mit einer Häuslichen Gewalt in einem Wohnhaus in Märkisches Viertel wurde ein Polizist in der Nacht zu Freitag verletzt. Gegen 0.25 Uhr wurden Polizistinnen und Polizisten zum Zabel-Krüger-Damm gerufen, da sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Mann und dessen Freundin geschlagen haben sollen. Den Einsatzkräften begegnete der 38-Jährige sehr aggressiv, schlug mehrfach mit der Faust auf den Tisch und schrie die Beamtinnen und Beamten an. Hierbei riss er sich sein T-Shirt vom Leib, baute sich mit erhobenen Fäusten vor einem Polizisten auf und versuchte diesem mit der Faust gegen den Hals zu schlagen. Der Beamte wich dem Angriff aus und brachte den Mann zu Boden. Dabei stieß der Tatverdächtige dem Polizisten mit dem Kopf in den Bauch. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der 38-Jährige gefesselt werden. Da er sich wehrte und dabei verletzte, riefen die Dienstkräfte einen Rettungswagen hinzu. Eine ärztliche Versorgung des Mannes war zunächst nicht möglich, da er fortwährend seinen Kopf wegdrehte. Er wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht. Der gemessene Atemalkoholwert ergab etwa 1,5 Promille. Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz eine Verletzung an der Hand.

+++ Zwei schwer verletzte Radfahrende nach Zusammenstoß +++

In Weißensee kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, die dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Rad die Trarbacher Straße in Richtung Bernkasteler Straße. Ersten Ermittlungen zufolge wich er an der Einmündung der Wehlener Straße einem von rechts kommenden Pkw aus und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Beide mussten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

+++ Illegale Prostitution: Nackte Person flüchtet aus Fenster +++

Polizisten überprüften in der Nacht zu Freitag einen Hostel- und Gastronomiebetrieb in Friedrichsfelde. Gegen 21.30 Uhr meldete ein unbekannt gebliebener Anrufer dem Notruf der Polizei, dass mehrere Personen einen Hauseingang an der Rosenfelder Straße/Alt-Friedrichsfelde betreten haben sollen. Der Anrufer äußerte den Verdacht, dass dort möglicherweise der Prostitution nachgegangen wird. Hostel und Gastronomie sind eigentlich geschlossen.

Als die Polizistinnen und Polizisten das Gebäude betraten, flüchteten mehrere zum Teil unzureichend bekleidete Personen, darunter auch eine gänzlich Nackte, aus den Fenstern im Erdgeschoss des Hauses und entkamen unerkannt. In den Geschäftsräumen trafen die Einsatzkräfte noch auf vier Frauen im Alter von 16, 26, 29 und 43 Jahren und auf drei Männer im Alter von 26, 38 und 51 Jahren. Die Identitäten wurden festgestellt, dann die Männer und Frauen entlassen. Die 43-jährige Frau betreffend, leiteten die Einsatzkräfte ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Ausbeutung von Prostituierten und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Eröffnung eines Prostitutionsgewerbes ein.

+++ Kameramann attackiert - Festnahme +++

Polizisten nahmen am Donnerstag einen Mann in Mitte fest, der zuvor einen Kameramann eines Fernsehteams attackiert haben soll. Zeugenaussagen zufolge stand das Fernsehteam gegen 12 Uhr in der Friedrichstraße, um das Straßenbild zu filmen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll zu diesem Zeitpunkt der 21 Jahre alte Tatverdächtige gestanden und das Team angepöbelt haben. Kurz darauf soll der Mann die Straßenseite gewechselt und den 61 Jahre alten Kameramann attackiert haben. Er schlug offenbar gegen die Kamera und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der Kameramann überwältigte den jungen Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Eine Atemalkoholmessung bei dem mutmaßlichen Schläger ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Da der wegen Gewaltdelikten polizeibekannte Mann keinen Ausweis bei sich hatte, wurden seine Personalien auf einer Polizeidienststelle ermittelt, die er anschließend wieder verlassen durfte. Der Kameramann erlitt eine leichte Gesichtsverletzung.

+++ Unfall in Hellersdorf: Auch Baby und Mutter verletzt +++

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Hellersdorf ereignet. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 66-Jähriger gegen 14 Uhr in einem Auto die Alte Hellersdorfer Straße in Richtung Zossener Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 59-Jährigen, die die Zossener Straße in Richtung Ludwigsfelder Straße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Wagen der Jüngeren gegen einen Telekommunikationskasten und kam anschließend auf dem Grünstreifen der Zossener Straße zum Stehen. Sie erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus. Eine 33-Jährige und ihr neun Monate altes Kind, ein Mädchen, saßen ebenfalls in dem Fahrzeug und erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden ambulant in einer Klinik behandelt. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat ermittelt.

+++ Rollerfahrer und Radfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Ein Rollerfahrer und ein Radfahrer sind am Donnerstagabend in Kreuzberg zusammengestoßen. Sie erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 53 Jahre alte Rollerfahrer gegen 22 Uhr die Zossener Straße in Richtung Lindenstraße. Auf der Zossener Brücke, an der Kreuzung zur Gitschiner Straße, kam es dann zu dem Verkehrsunfall mit dem 50 Jahre alten Mountainbike-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung fuhr und an dieser Kreuzung links abbog. Beide stürzten auf die Straße, wobei der Fahrradfahrer eine Knieverletzung und der Rollerfahrer Ober- und Unterschenkelverletzungen davontrugen, die bei beiden eine stationäre Behandlung nach sich zogen. Der Radfahrer soll eine Konzentration von über 0,4 Promille Alkohol in der Atemluft gehabt haben. Die Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat.

+++ Gewaltsamer Streit auf Supermarkt-Parkplatz in Pankow +++

Mehrere Verletzte sind das Ergebnis eines gewaltsamen Streits, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wollankstraße in Pankow ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 16.30 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem stark alkoholisierten 59-Jährigen und einer Gruppe aus drei Männern, die ebenfalls stark alkoholisiert gewesen sein sollen. In der Folge soll der Genannte einen 41-Jährigen aus der Gruppe mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Anschließend soll die Gruppe den mutmaßlichen Angreifer entwaffnet und mehrfach auf ihn eingeschlagen und -getreten haben. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Der 59-Jährige, der 41-Jährige sowie ein 52-Jähriger wurden festgenommen. Der dritte Mann aus der Gruppe war nicht mehr am Ort und entkam. Der 41-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der 52-Jährige wurde am Ort ärztlich behandelt. Anschließend wurden sie der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zunächst zur stationären Aufnahme und Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht. Auch er wurde der Kriminalpolizei überstellt, verbleibt aber wegen seiner erlittenen Verletzungen noch im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

+++ Kind bei Fahrradsturz schwer verletzt +++

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagnachmittag ein Kind in Staaken zu, als es mit seinem Fahrrad stürzte. Der Zehnjährige war kurz vor 16 Uhr mit seinem Zweirad in der Heerstraße unterwegs, als er vermutlich an einer mit Laub bedeckten Bordsteinkante ausrutschte und umkippte. Bei dem Sturz bohrte sich der Bremshebel in ein Bein des Jungen. Um den Kleinen aus seiner Notlage zu befreien, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr technisches Gerät einsetzen und brachten das verletzte Kind anschließend in eine Klinik, in der es stationär aufgenommen wurde.

+++ Wieder Autobrände in Berlin +++

In der Nacht haben in Berlin wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, stand am späten Donnerstagabend in Reinickendorf ein Kleintransporter voll in Flammen. Der Brand in der Markscheider Straße wurde gelöscht. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Am Freitagmorgen brannte zudem laut Feuerwehr ein Wagen am Landweg in Lichterfelde.

Im Märkischen Viertel wurden Passanten am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr durch einen Knall auf der Treuenbrietzener Straße auf ein Feuer an einem Seat aufmerksam, sahen zwei Jugendliche von diesem Auto wegrennen und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer erfasste zwei weitere Fahrzeuge, einen Renault und einen VW, und beschädigte auch diese erheblich. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Polizeikräfte bis 19.40 Uhr die Treuenbrietzener Straße zwischen der Hausnummer 9 und der Wesendorfer Straße.

In der Hauptstadt brennen oft nachts Fahrzeuge - häufig werden diese angezündet. In der Nacht zum Donnerstag hatten etwa Fahrzeuge im Ortsteil Gesundbrunnen gebrannt.