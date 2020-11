Kriminalität Fahrraddiebstahl in Berlin: Hier wird besonders oft geklaut

Berlin. Dass Fahrräder in Berlin häufig und gern gestohlen werden, ist kein Geheimnis. Vor allem an Bahnhöfen schlagen die Diebe gern zu. Jetzt hat die Polzei Berlin in einer interaktiven Karte sichtbar gemacht, wo besonders viele Fahrräder abhanden kommen. Hier geht es zu der Karte.

Dass Fahrräder oft an Bahnhöfen geklaut werden, weiß jeder. Wir haben es für Sie mal in einer interaktiven Karte sichtbar gemacht: https://t.co/DBOGyJJZTg



Zudem gibt die Polizei Tipps, wie man sich mit einfachen Mitteln gegen Fahrraddiebstahl schützen kann.

Sichern Sie Ihr Fahrrad i mmer und überall , wenn Sie es außerhalb abstellen, auch wenn Sie „nur für eine Minute“ z.B. beim Bäcker sind.

, wenn Sie es außerhalb abstellen, auch wenn Sie „nur für eine Minute“ z.B. beim Bäcker sind. Achten Sie darauf, Ihr Rad möglichst an belebten, gut einsehbaren Orten abzustellen, um den Tätern den Vorteil der Heimlichkeit zu nehmen.

Täter nutzen besonders große und unübersichtliche Abstellorte (z.B. an Bahnhöfen des ÖPNV, Schulen, Schwimmbädern und Bibliotheken) gern, um dort in der Anonymität wirken zu können. Sprechen Sie Personen an , die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen bzw. informieren Sie die Polizei!

, die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen bzw. informieren Sie die Polizei! Ein noch so gutes Schloss am Rad kann wirkungslos sein, wenn das Gefährt einfach weggetragen oder aufgeladen werden kann. Nutzen Sie wenn möglich immer starre und stabile Befestigungsmöglichkeiten wie Fahrradbügel, Laternenmasten o.ä.

wie Fahrradbügel, Laternenmasten o.ä. Kennzeichnen Sie Ihr Fahrrad. Ein individualisiertes Fahrrad ist für Straftäter weniger attraktiv und lässt sich zudem leichter wiederfinden.

2018 wurden in Berlin 27.529 Fahrräder im Wert von 18,2 Millionen Euro gestohlen. Auch in den Jahren zuvor lagen die Zahlen mit 27.500 (2017) und 30.200 (2016) sehr hoch. Die Aufklärungsquote liegt mit 4,0 Prozent dagegen auf sehr niedrigem Niveau.

Auch Fahrradparkhäuser sollen in Berlin dazu beitragen, die Zahl der Diebstähle zu verringern. Lesen Sie dazu: Park-and-Ride - Berlin und Brandenburg wollen Anlagen bauen

