Zoll zieht Millionen Masken aus dem Verkehr

An den deutschen Grenzen wurden seit März 175 Millionen Masken beschlagnahmt. 68 Millionen wurden endgültig aus dem Verkehr gezogen.

Berlin. Seit März diesen Jahres hat der Zoll an den deutschen Grenzen 175 Millionen Masken in 1700 Sendungen beschlagnahmt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Markus Herbrand (FDP) hervor, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. Von den zunächst beschlagnahmten Masken wurden 660 Sendungen aus dem Verkehr gezogen, was etwa 68 Millionen Masken entspricht.