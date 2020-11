Berlin. Clans und Tschetschenen haben Frieden geschlossen. Das legt ein öffentlicher Post des syrischen Profiboxers Manuel Charr nahe. Auf einem Foto sind sieben Männer zu sehen, die in einem Raum um einen Tisch sitzen und verhandeln.

Der öffentliche Post des syrischen Profiboxers Manuel Charr auf Instagram (Personen von der Redaktion gepixelt).

Foto: Instagram / BM

Charr schrieb dazu: „Im Namen Allahs sind die Barmherzigen gläubigen Brüder, also versöhnt euch zwischen zwei Brüdern und fürchtet Allah“ (Fehler im Original). Weiter heißt es „Wir sollten einander lieben und uns in wahrer Religion etablieren“. Und: „Frieden in berlin Al Hamdullah es war keine Selbstjustiz alles in Absprache mit der Polizei und meinem Freund wenn 1% Frieden erzeugen kann, dann bin ich als Friedensbotschafter unterwegs“.

Profiboxer als unabhängiger Vermittler

Aus Behördenkreisen hieß es, dass Charr als unabhängiger Friedensstifter eingesetzt worden sei, um in dem Konflikt zwischen Tschetschenen und Arabern zu vermitteln. Bei den Männern soll es sich um Vertreter der beiden Gruppen handeln. Auf weiteren Fotos und Videos ist zu sehen, wie sich die Männer die Hand geben und Arm in Arm vor einem Geschäft stehen.

„Dieser Konflikt wird komplett ohne den Staat gelöst. Das ist klassische Paralleljustiz“, sagte ein Beamter der Berliner Morgenpost, der mit dem Fall vertraut ist.

In Berlin hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Auseinandersetzungen zwischen Tschetschenen und Männern aus der Großfamilie R. gegeben. Dabei gab es mehrere Verletzte. Ausgangspunkt war die Attacke von Tschetschenen auf einen Spätkauf an der Wildenbruchstraße in Neukölln, der dem Einflussbereich von Familie R. zugerechnet wird.

Hektische Aktivitäten bei Tschetschenen und Clans

In den vergangenen Tagen beobachteten Szenekenner hektische Aktivitäten bei den arabischen Clans und tschetschenischen Banden. Nach Informationen der Morgenpost waren Mitglieder beider Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet auf dem Weg nach Berlin. Durch den Friedensschluss konnte eine Eskalation offenbar abgewendet werden.

Die plötzliche Eskalation hat die Berliner Polizei kalt erwischt. Das äußerte sich zum Beispiel darin, dass sie zunächst keine Kenntnisse darüber hatte, wo die Friedensgespräche stattfinden sollten und wer alles involviert war. Nach Informationen der Morgenpost sollen die Ereignisse des vergangenen Wochenendes nun zum Anlass genommen werden, tschetschenische Organisierte Kriminalität stärker in den Fokus zu nehmen.

