In Britz stand ein Kleinbus in der Nacht komplett in Flammen. Ein Video zeigt die Arbeit der Feuerwehr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin. In Britz hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Kleinbus gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr in der Pätzer Straße stand er bereits lichterloh in Flammen.

Die Beamten konnten den Brand zügig löschen. Allerdings brannte der Wagen komplett aus. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Flammen kam sehr nah an das Wohnhaus.

Foto: Thomas Peise

