Berlin Neukölln: Rollerfahrer schleutert 30 Meter durch die Luft

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 11. November.

+++ Rollerfahrer schleudert 30 Meter durch die Luft +++

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf dem Tempelhofer Weg in Neukölln. Ein Rollerfahrer fuhr auf eine Mittelinsel auf, hob dadurch ab, wurde knapp 30 Meter durch die Luft geschleudert und prallte dann auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat der Unfalldienst der Polizei übernommen. Andere Fahrzeuge seien bei dem Unfall nicht beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die Polizei riegelt den Tempelhofer Weg nach dem Unfall ab.

Foto: Thomas Peise

+++ Kleinbus brennt in Britz aus +++

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr brannte in der Pätzer Straße in Britz ein Kleinbus. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand er bereits lichterloh in Flammen. Die Beamten konnten den Brand zügig löschen. Allerdings brannte der Wagen komplett aus. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Feuerwehrleute löschen den brennenden Kleinbus in Britz.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand in Wohnung in Prenzlauer Berg +++

Weil ein Zimmer einer Wohnung in Flammen stand, wurde in der Nacht zu Mittwoch gegen 02.40 Uhr die Feuerwehr in die Gubitzstraße nach Prenzlauer Berg alarmiert. Der Mieter konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen. Die Beamten löschten das Feuer. Der Brand war nach 30 Minuten gelöscht. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt.