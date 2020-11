Berlin Lichtenbeg: Mann greift Polizisten und Sanitäter an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 10. November.

+++ Mann widersetzt sich Festnahme und greift Polizisten und Sanitäter an +++

Bei einem Polizeieinsatz in Lichtenberg ist es am Montagabend gegen 21 Uhr zu einem Zwischenfall gekommen. In einer Wohnung am Hoenerweg sollte ein Mann festgenommen werden. Dabei widersetzte sich der Mann heftig und griff Polizisten und eine Rettungswagenbesatzung an. Mindestens ein Polizist wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Augenreizungen durch Pfefferspray. Wie viele Notfallsanitäter verletzt wurden, ist unklar. Augenzeugen berichteten, dass der Tatverdächtige auch mit einem Baseballschläger gedroht haben soll.

+++ Feuerwehr löscht Brand auf Baustelle +++

Auf einer Baustelle in Neukölln hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Auf einer Baustelle an der Backbergstraße in Neukölln hat offenbar erneut eine freistehende Baumaschine gebrannt. Der in Flammen stehende Radlader wurde gegen 21 Uhr von einem Passanten entdeckt, der sofort den Notruf der Berliner Feuerwehr wählte. Schon vor einigen Tagen soll ein solcher Vorfall bekannt geworden sein. Der Radlader wurde von der Feuerwehr zwar gelöscht, jedoch konnte ein Ausbrennen nicht verhindert werden.

+++ E-Roller steht in Westend in Flammen +++

Gegen 22.25 Uhr hörte ein Anwohner am Montagabend an der Eichkampstraße in Westend (Charlottenbnurg) einen lauten Knall. Er blickte aus dem Fenster und sah einen brennenden Elektroroller, der auf dem Gehweg abgestellt war. Auch in diesem Fall löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

+++ Gasaustritt in Lebensmittelgroßhandel in Tempelhof +++

In einem Lebensmittelgroßhandel in Tempelhof ist am Dienstagmorgen gasförmiges Ammoniak ausgetreten. Gegen 4.40 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zur Saalburgstraße gerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach seien rund 10 Kilogramm gasförmiges Ammoniak in einem Kühl- und Technikraum im ersten Obergeschoss des Gebäudes entwichen. Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Gasaustritts dort aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Unter Atemschutz habe ein Trupp der insgesamt rund 50 Feuerwehrkräfte die Halle lüften können, hieß es weiter. Wie das Ammoniak entweichen konnte war bislang noch unklar. Der Einsatz war gegen 6 Uhr beendet.

+++ Verkehrsstau nach Unfall auf der A100 +++

Auf der Stadtautobahn A100 Richtung Wedding hat sich in Höhe Hohenzollerndamm am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Zwei Fahrstreifen wurden zeitweise gesperrt, gegen 8 Uhr wurden diese wieder aufgehoben. Die Polizei war vor Ort. Zwei Unfallfahrzeuge mussten geborgen werden. Der Verkehr staute sich erheblich.

+++ Zwei Tote bei Brand in Einfamilienhaus +++

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Werneuchen (Landkreis Barnim) sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte eine Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg am frühen Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge handelt es sich bei den Todesopfern mit großer Wahrscheinlichkeit um die beiden Bewohner des Hauses - ein Ehepaar, beide waren über 80 Jahre alt. Die Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war laut Sprecherin noch unklar. Die Untersuchungen sollten am Dienstag fortgesetzt werden. Nach Informationen der „Märkischen Oderzeitung“ vom Montagabend waren mehrere Feuerwehren aus der Umgebung an den Löscharbeiten beteiligt. Teile der an den Brandort angrenzenden Bundesstraße seien dafür vorübergehend gesperrt worden.