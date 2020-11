Feuer in Hellersdorf - eine Person verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Kellerbrand an der Stollberger Straße in Hellersdorf.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 8. November.

+++ Kellerbrand in Hellersdorf - eine Person verletzt +++

An der Stollberger Straße in Hellersdorf ist es am Sonnabendabend gegen 18.45 Uhr zu einem Kellerbrand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle.

+++ Mann randaliert vor Supermarkt +++

Der Einsatz ereignete sich in Ahrensfelde (Barnim).

Foto: Thomas Peise

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei in die Dorfstraße nach Ahrensfelde (Barnim) alarmiert, weil dort vor einem Supermarkt ein Mann randalierte. Als die Beamten eintrafen, schlug der Mann gerade das Fenster eines Imbisses ein. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und festnehmen.