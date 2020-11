Berlin-Mitte: Vermummte Randalierer werfen Steine und Farbbeutel

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 8. November.

+++ Randalierer wüten in Berlin-Mitte +++

Eine Gruppe von etwa 15 bis 20 vermummten Personen hat am Sonnabend in Mitte randaliert. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Anwohner der Linienstraße gegen 22 Uhr die Polizei. Die Gruppe warf Farbbeutel und Steine gegen Hausfassaden und Schaufensterscheiben. Außerdem sollen aus der Gruppe heraus die Scheiben von mindestens elf geparkten Autos zerschlagen worden sein. Die Gruppe, die auch Rauchfackeln angezündet hatte, soll über die Gormannstraße in Richtung Torstraße geflüchtet sein. Bei ihren Attacken sollen die Vermummten laut Zeugen Parolen skandiert haben. Welchem Hintergrund die Randale zuzuordnen ist, konnte die Polizei am Sonntagvormittag zunächst nicht sagen. Die weiteren Ermittlungen zu dem besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

+++ Kellerbrand in Hellersdorf - eine Person verletzt +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Kellerbrand an der Stollberger Straße in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

An der Stollberger Straße in Hellersdorf ist es am Sonnabendabend gegen 18.45 Uhr zu einem Kellerbrand mit einer starken Rauchentwicklung gekommen. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle.

+++ Mann randaliert vor Supermarkt +++

Der Einsatz ereignete sich in Ahrensfelde (Barnim).

Foto: Thomas Peise

Gegen 19 Uhr wurde die Polizei in die Dorfstraße nach Ahrensfelde (Barnim) alarmiert, weil dort vor einem Supermarkt ein Mann randalierte. Als die Beamten eintrafen, schlug der Mann gerade das Fenster eines Imbisses ein. Die Beamten konnten den Mann überwältigen und festnehmen.

+++ NPD-Geschäftsstelle mit Farbe beschmiert +++

Unbekannte haben am Sonnabend die NPD-Bundesgeschäftsstelle an der Seelenbinderstraße in Köpenick mit Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Objektschutzstreife die Farbschmierereien gegen 20.10 Uhr. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung.