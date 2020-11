Überfall auf Transporter im Forst Jungfernheide

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht am Maienwerder Weg

Berlin. In der Nacht zu Sonnabend hat sich in Tegel ein Überfall ereignet, wie man ihn sonst nur aus Krimis im Fernsehen kennt. Nach dem Überfall hatte das 26 Jahre alte Opfer bei der Polizei angegeben, dass er gegen 23 Uhr mit einem VW-Transporter in Tegel in der Nähe des Flughafens unterwegs war. Plötzlich hat ein Mercedes den Transporter überholt, ausgebremst und zum Anhalten gezwungen. Dann soll ein bewaffneter Maskierter in den Transporter gestiegen sein. Der Unbekannte soll den Fahrer mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen haben, den VW zum Maienwerderweg im Forst Jungfernheide zu fahren.

Maskierte verletzten Mann mit abgebrochener Flasche am Bein

Als er dort anhielt sollen nach Polizeiangaben weitere Maskierte hinzugekommen sein. Die Unbekannten sollen dann auf den 26-jährigen Transporterfahrer eingeschlagen haben. Zudem haben sie ihn mit einer abgebrochenen Flasche am Bein verletzt, so die Angaben des Opfers. Im Anschluss daran sollen sie ihm seine Jacke mit dem Bargeld darin geraubt haben und anschließend geflüchtet sein. Die alarmierte Polizei forderte Rettungskräfte der Feuerwehr an, die den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Zufällige Festnahme eines bewaffneten 27-Jährigen im Wald

Währen der Suche nach den Tätern in der näheren Umgebung des Tatortes stießen die Polizisten in der Nähe des Maienwerderwegs im Wald zufällig auf einen Mann. Bei dem 27-Jährigen fanden die Beamten eine Schusswaffe samt Munition sowie ein verbotenes Messer. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Als die Polizei eine Wohnung an der Anschrift des Festgenommenen durchsuchte, fanden sie illegale Böller. Schusswaffe, Messer und Böller wurden beschlagnahmt. Nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Ob der 27-Jährige im Zusammenhang auf den Raubüberfall steht oder in Zusammenhang mit einer anderen Straftat stehen könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.