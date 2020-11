Mehrere Autos brennen in Berlin

In der Nacht zu Sonnabend sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Berlin. In der Nacht zu Sonnabend sind in Berlin mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde bei den Bränden laut ersten Angaben niemand. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus, wie es in der Nacht vor Ort hieß.

An der Kniprodestraße in Prenzlauer Berg brannte gegen 1.20 Uhr ein Auto. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte ein komplettes Ausbrennen des Wagens verhindern.

Foto: Thomas Peise

Gegen 1.30 Uhr brannte ein Auto am Erwin-Bennewitz-Weg in Treptow. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten schnell löschen, aber ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern.

Foto: Thomas Peise

An der Diesterwegstraße in Prenzlauer Berg standen gegen 2 Uhr gleich drei Autos in Flammen. Die Feuerwehr war schnell und konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Autos verhindern. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um hochwertige Modelle.

