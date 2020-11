Berlin: Porsche-Fahrer fährt Polizistin über den Fuß

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 6. November.

+++ Porsche-Fahrer fährt Polizistin über den Fuß +++

Ein Porsche-Fahrer ist am Donnerstag nach einer Kontrolle in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) einer Polizistin über den Fuß gefahren. Die Beamtin hatte den 67-Jährigen gegen 17.45 Uhr wegen einiger Verkehrsverstöße kontrolliert. Nachdem der Fahrer seine zuvor ausgehändigten Dokumente zurückerhalten hatte, soll er mit durchdrehenden Reifen rücksichtslos losgefahren sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei verletzte er die Polizistin am Fuß. Der Mann setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne anzuhalten. Die Beamtin verzichtete zunächst auf eine ärztliche Behandlung und verblieb mit leichten Schmerzen im Dienst. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2.

+++ 16-Jähriger zeigt Freund Softairwaffe - Polizeieinsatz +++

Ein Jugendlicher, der einem Freund seine Softairwaffe zeigte, hat am Donnerstag in Schöneberg die Polizei auf den Plan gerufen. Zuvor hatte ein Autofahrer, der gegen 17.40 Uhr auf der Martin-Luther-Straße an einer Ampel stand, Geräusche wahrgenommen, die er als Schüsse interpretierte. Der 32-Jährige habe eine junge männliche Person am Fenster einer Wohnung mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand gesehen, mit der auf Passanten gezielt worden sein soll. Polizisten forderten nach dem Eintreffen das SEK an. Es kam aber nicht zum Zugriff, weil aus der Wohnung Personen kamen. Es stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Schütze, ein 16-Jähriger, einem Freund die Softairwaffe zeigen wollte. Währenddessen sollen sich die Mütter der beiden in der Küche aufgehalten haben. Ob mit der Waffe gezielt geschossen worden ist, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

+++ Jugendliche nach versuchtem Kiosk-Einbruch festgenommen +++

Polizisten haben in der vergangenen Nacht drei Jugendliche in Wedding (Mitte) nach einem versuchten Einbruch festgenommen. BVG-Mitarbeiter sahen über die Überwachungskameras, wie vier Personen versuchten in einen Kiosk auf dem U-Bahnhof Rehberge einzubrechen. Durch die Videoaufzeichnungen gab es genaue Personenbeschreibungen. Dadurch gelang es den Polizisten, drei der vier Tatverdächtigen im Nahbereich des Bahnhofes festzunehmen. Dabei handelte es sich um drei 16-Jährige. Zwei von ihnen wurden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Dritte wurde, da zu ihm bereits aktuelle Daten vorlagen, gleich seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Vierte konnte bislang unerkannt entkommen.

+++ Rassistische Polizisten-Chatgruppe - Erneut Verdächtiger suspendiert +++

Ein weiterer Berliner Polizeischüler soll in einer bereits bekannten Chatgruppe extremistische Inhalte verschickt haben. Die Wohnung des Verdächtigen wurde am Freitag durchsucht und es wurden Beweise beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige sei vom Polizeidienst suspendiert worden, weil ein in der Chatgruppe veröffentlichtes Bild in hohem Maße „die Dienst- und Treuepflichten“ verletzt habe. Mehr dazu lesen Sie HIER.