Polizei Berlin und Brandenburg: Autofahrer prallt frontal gegen Baum - schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 5. November.

+++ Schwerer Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz +++

Gegen 2 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Lehnitz und Summt im Landkreis Oberhavel zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

+++ Totes Kind in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt +++

In einem Mehrfamilienhaus an der Köpenicker Landstraße im Ortsteil Plänterwald (Treptow-Köpenick) ist am Mittwoch ein totes Kind gefunden worden. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost am Abend bestätigte, handelt es sich um ein drei Jahre altes Mädchen. Die Auffindsituation des Kindes deute auf ein Kapitalverbrechen hin, so die Polizei. Totes Kind in Wohnung gefunden: Hier geht es zum ausführlichen Bericht.

Mehr Polizeimeldungen:

Autofahrerin schaut nach Baby auf Rücksitz - Unfall

Leila (12) aus Mitte vermisst – Polizei bittet um Mithilfe