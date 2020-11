Berlin Treptow: Totes Kind in einer Wohnung entdeckt

Ein drei Jahre altes Mädchen wurde tot in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei hat am Mittwochabend einen Mann vernommen.

In einem Mehrfamilienhaus an der Köpenicker Landstraße im Ortsteil Plänterwald (Treptow-Köpenick) ist am Mittwoch ein totes Kind gefunden worden. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost am Abend bestätigte, handelt es sich um ein drei Jahre altes Mädchen. Die Auffindsituation des Kindes deute auf ein Kapitalverbrechen hin, so die Polizei. Laut BZ soll das Mädchen Schnittverletzungen am Hals haben. Die 8. Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Auch die Staatsanwaltschaft war vor Ort. Kriminaltechniker sicherten die Spuren.

Laut BZ flüchtete ein Mann vom Tatort und stellte sich kurze Zeit später an der Schnellerstraße der Bundespolizei. Die Zeitung berichtete, dass es sich um den Vater handeln soll, der einen verwirrten Eindruck machte. Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost, dass es Gespräche mit einem Mann gibt. „Dazu gibt es aber noch keine Ergebnisse.“ Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Nachbarn sollen gegen 17 Uhr die Feuerwehr und die Polizei zur Wohnung verständigt haben, nachdem sie Schreie hörten, berichtet die BZ. Demnach soll es einen Streit zwischen Mutter und Vater gegeben haben. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie das leblose Kind vor. Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Laut der Zeitung soll sich die Großmutter des Mädchens in der Wohnung befunden haben. Sie sei von Rettungskräften und Seelsorgern betreut worden.