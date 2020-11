Berlin: Vermisste Leila (12) wohlbehalten wieder zu Hause

Polizei: Das verschwundene Mädchen aus Moabit ist am Mittwochabend gesund in die elterliche Wohnung zurückgekehrt.

Berlin. Das zwölfjährige Mädchen, das in dieser Woche vermisst gemeldet worden war, ist am Mittwochabend gesund in die elterliche Wohnung zurückgekehrt. Wie die Polizei Berlin am Donnerstagmorgen mitteilte, liegen Anzeichen für eine Straftat nicht vor.

Die Polizei hatte die Bevölkerung am Mittwoch um Mithilfe bei der Suche nach der Zwölfjährigen gebeten. Leila hatte am vergangenen Montag gegen 8.30 Uhr ihr Zuhause in Moabit verlassen, um zur Schule zu gehen, war dort aber nicht angekommen.

Vermisste Leila: Hinweise auf Straftat bisher nicht bekannt

Die Polizei hatte über das Verschwinden des Mädchens die Einsatzkräfte im Streifendienst informiert, damit diese nach Leila Ausschau halten können. Das Landeskriminalamt suchte Anhaltspunkte, wo sie sich aufhalten könnte, und klärte Kontakte ab.

Bei Meldungen über vermisste Kinder reagiere die Polizei regelmäßig sehr schnell und wende sich dann auch an die Öffentlichkeit, hieß es aus der Behörde. Anders sei es nur bei Kindern, von denen bekannt sei, dass sie häufiger und nur kurzfristig von zuhause "ausreißen" würden. In solchen Fällen sehe die Polizei zunächst von einer öffentlichen Meldung ab. Das Mädchen aus Moabit sei aber offenbar nicht als regelmäßige "Ausreißerin" bekannt.