Berlin: Autofahrerin guckt nach Baby auf Rücksitz - Unfall

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 4. November.

+++ Autofahrerin guckt nach Baby - Motorradfahrer schwer verletzt +++

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist ein 55 Jahre alter Motorradfahrer in Köpenick schwer verletzt worden. Zuvor war eine 19-Jährige mit ihrem Auto am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 38-Jährigen frontal zusammengeprallt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte.

Infolgedessen kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen hinter dem Wagen des 38-Jährigen. Bei einem davon wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben eine Unachtsamkeit der 19 Jahre alten Autofahrerin. Sie soll während der Fahrt kurz nach ihrem Baby auf der Rücksitzbank gesehen haben und dadurch in den Gegenverkehr geraten sein. Die 19-Jährige konnte keinen Führerschein vorlegen, zudem waren die Eigentumsverhältnisse ihres Fahrzeuges ungeklärt, weshalb dieses sichergestellt wurde. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

+++ Versuchter Raubüberfall auf Prostituierte in Schöneberg +++

In der Nacht zu Mittwoch versuchte ein Mann, eine Prostituierte in Schöneberg zu berauben. Die 40-Jährige alarmierte gegen Mitternacht die Polizei zum Winterfeldtplatz und gab an, dass sie sich dort kurz zuvor mit einem Freier in einer Grünanlage getroffen habe, als dieser plötzlich auf sie eingeschlagen habe. Der Unbekannte soll die vereinbarte Bezahlung zurückgefordert und versucht haben, ihre Tasche und ihr Mobiltelefon zu entwenden. Der 40-Jährigen soll es gelungen sein, ihren Ehemann telefonisch hinzuzurufen, der ihr wenig später zur Hilfe kam. Der Tatverdächtige soll daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung geflohen sein. Die angegriffene Frau erlitt Verletzungen im Gesicht.

Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 2529 Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gestern Vormittag erlitt eine jugendliche Radfahrerin schwere Verletzung bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg. Die 16-Jährige war gegen 9.50 Uhr von der Görlitzer Straße aus kommend, auf dem Radweg der Skalitzer Straße in Richtung Oppelner Straße unterwegs. An der Kreuzung der Wrangelstraße musste ersten Erkenntnissen zufolge eine unbekannt gebliebene Radfahrerin vor ihr, wegen einer auf dem Radweg stehenden, ebenfalls unbekannt gebliebenen Fußgängerin, plötzlich bremsen. Trotz Gefahrenbremsung fuhr die 16-Jährige von hinten gegen das plötzlich abgebremste Fahrrad der vor ihr Fahrenden und stürzte. Während die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten weiteren Frauen den Unfallort verließen, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, kam die Gestürzte mit schweren Schulterverletzungen in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den beiden tatverdächtigen Frauen, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben sollen, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5.