Berlin: Durchsuchungen wegen Volksverhetzung

Berlin. Im Rahmen des sechsten Aktionstages gegen Hass und Hetze im Internet waren am Dienstag Polizistinnen und Polizisten europaweit im Einsatz - auch in Berlin. Nach Angaben der Berliner Polizei und der Staatsanwaltschaft fanden in Berlin vier Durchsuchungen bei Tatverdächtigen statt. Die Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes durchsuchten Objekte in Treptow, Marzahn, Schöneberg und Neukölln. Ermittelt wird wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bei den vier tatverdächtigen Personen, drei Männer im Alter von 20, 26 und 27 Jahren sowie einer 66-jährigen Frau stellten die Beamten Beweismittel sicher. Sie beschlagnahmten internetfähige Geräte wie Mobiltelefone. Auch eine falsch gelagerte Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.

Mehr als 90 Beschuldigte werden vernommen

Neben den Maßnahmen in Berlin wurden in zehn weiteren Bundesländern (Bayern, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) insgesamt knapp 80 Wohnungen und Objekte durchsucht. Dabei wurden Tatmittel wie Smartphones und Laptops sicher gestellt, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Insgesamt wurden mehr als 90 Beschuldigte zu ihren im Internet veröffentlichten Hasskommentaren vernommen.

Durchsuchungen in sechs europäischen Ländern

Auf Initiative des Bundeskriminalamtes haben an diesem mittlerweile sechsten Aktionstag erstmals auch sechs weitere europäische Staaten teilgenommen. Durchsuchungen gab es auch in Griechenland, Tschechien, Frankreich, Norwegen, Italien und Großbritannien, wie eine Sprecherin des BKA sagte. Europol hat diese Maßnahmen koordiniert.

Weiter teilte das BKA mit: „Hass, Ausgrenzung und der Aufruf zu Gewalt muss auch im Internet mit den gleichen rechtsstaatlichen Mitteln begegnet werdenkönnen wie in der analogen Welt. Deshalb wird im Bundeskriminalamt eine Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität im Internet aufgebaut.“ Ausgehend von der geplanten Meldepflicht für Telemediendienstanbieter sollen beim BKA eingehende Hinweise zunächst auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft werden, bevor die Urheber strafbarer Inhalte ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden sollen.