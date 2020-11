Berlin: Mit Steinen auf Reisende geworfen - dieser Mann wird gesucht

Die Bundespolizei fahndet mit Fotos nach einem Mann, der am 7. Juli 2020 auf dem S-Bahnhof Savignyplatz mehrere Personen angegriffen haben soll. Der Mann habe sich aus dem Gleisbereich mehrere Schottersteine genommen und diese in Richtung von vier Personen geworfen, die unterhalb einer Brüstung standen, so die Bundespolizei. Die Steine verfehlten die Opfer nur knapp auf Kopfhöhe.

Anschließend fuhr der Mann mit einer S-Bahn Richtung Osten. In der Bahn geriet er mit Mitarbeitern der DB-Sicherheit in eine verbale Auseinandersetzung, weil er keine Maske trug. Am S-Bahnhof Hackescher Markt wurde der Mann schließlich des Zuges verwiesen. Daraufhin trat er einen der Sicherheitsmitarbeiter in den Genitalbereich. Der Mann flüchtete anschließend unerkannt in den nahe gelegenen Monbijoupark.

So wird der Mann beschrieben:

ca. 180 cm groß

mehrere Zentimeter lange erhabene Narbe auf der linken Brust

Die Bundespolizei fragt:

Wer kennt die Person auf dem Lichtbild ?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030 / 2062293 -0 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Bundespolizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.