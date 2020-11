Kreuzberg: Bauwagen einer Wagenburg in Flammen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 2. November.

+++ Unbekannter schießt mit Luftdruckwaffen auf Ringbahn +++

Am Sonntagabend beschoss ein unbekannter Täter eine Ring-S-Bahn und verletzte dabei den Triebfahrzeugführer. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 20:27 Uhr wurde die S 41 zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Dabei gelangte ein Projektil durch das geöffnete Fenster des Führerstandes und traf den Triebfahrzeugführer am Kopf.

Der 59-Jährige kam zur medizinischen Versorgung seiner augenscheinlich leichten Verletzung in ein Krankenhaus. Die betroffene S-Bahn blieb am Bahnhof Greifswalder Straße stehen. Reisende kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Durch die Fahndungsmaßnahmen, die ein Polizeihubschrauber unterstützte, kam es zu erheblichen Auswirkungen, wie z. B. Zugausfällen und Verspätungen, auf den S-Bahnverkehr. Bundespolizisten fahndeten erfolglos nach dem Täter.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nun nach Zeugen. Wer hat am Sonntag, gegen 20:27 Uhr die Tat beobachtet, kann Angaben zu dem Täter machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 oder der kostenfreien Hotline 0800 /6888000 entgegen.

+++ Bauwagen einer Wagenburg in Flammen +++

Zwei Bauwagen sind in der Nacht zu Montag in Kreuzberg in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach gegen 22.30 Uhr in einer Wagenburg am Mariannenplatz aus. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach wurde neben den beiden Bauwagen auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 18 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzte gab es keine. Wie es zu dem Feuer kam, war am Morgen noch unklar.

+++ Männer rauben Passanten am Alexanderplatz aus +++

In der vergangenen Nacht haben Einsatzkräfte drei mutmaßliche Tatverdächtige nach einem Raub in Mitte festgenommen. Ein 46-jähriger Zeuge hatte die Polizeiwache am Alexanderplatz gegen 1.35 Uhr aufgesucht und meldete einen möglichen Raub, bei dem kurz zuvor in der Alexanderstraße fünf Männer auf einen Knienden eingeschlagen haben sollen. Bei der anschließenden Absuche der Umgebung stellten Kräfte einen 30-Jährigen fest, der angab, kurz zuvor von fünf Männern seines Portemonnaies beraubt worden zu sein. Weitere Kräfte nahmen einen 48- und zwei 18-jährige Männer in der Nähe fest. Der Älteste der Festgenommenen übergab dann die Geldbörse des Beraubten, die er gerade gefunden haben wollte. Das Geld fehlte jedoch. Die Identitäten der drei mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden festgestellt, einer der beiden 18-Jährigen musste erkennungsdienstlich behandelt werden. Alle drei wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die zwei anderen Tatverdächtigen sind flüchtig. Der Beraubte wurde nur leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung lehnte er zunächst ab. Die Ermittlungen dauern an.

+++ 48-Jähriger rast mit 165 km/h und 2,53 Promille über Stadtautobahn +++

Eine Zivilstreife der Berliner Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Montag in Charlottenburg ein Auto gestoppt, das mit 165 km/h über die A100 fuhr. Bei dem 48 Jahre alten Fahrer wurden 2,53 Promille Atemalkohol festgestellt, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Eine Zivilstreife unserer Autobahnpolizei stoppte heute Nacht in #Charlottenburg ein Auto, das mit 165 km/h über die #A100 fuhr. Bei dem 48-jährigen Fahrer wurden 2,53 Promille Atemalkohol festgestellt.

👉Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt

👉Beschlagnahme des Führerscheins

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) November 2, 2020

+++ Polizei nimmt mutmaßlichen Auto-Einbrecher fest +++

Polizisten haben am Sonntagabend einen Mann in Reinickendorf festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 25 Jahre alter Anwohner die Polizei gegen 21.10 Uhr in die Waldstraße alarmiert, nachdem er zwei Männer bei einem Einbruch in ein Auto gesehen hatte. Eine Funkstreifenbesatzung konnte aufgrund der guten Beschreibung einen 27-Jährigen in Tatortnähe festnehmen, von dem zweiten Tatverdächtigen fehlte jedoch jede Spur. Eine in unmittelbarer Nähe des aufgebrochenen Fahrzeugs aufgefundene Tasche wurde als mögliches Diebesgut sichergestellt. Das Auto des Festgenommen wurde mit falschen Kennzeichen versehen aufgefunden. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes und weil es mutmaßlich für die Tat genutzt worden war, wurde es beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann beleidigt vor Imbiss erst Gäste, dann Polizisten +++

In Wedding hat am Sonntag ein 50-Jähriger an einem Imbiss erst Gäste beleidigt und bedroht und das Ganze dann auch noch gegenüber alarmierten Polizeikräften wiederholt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 29-Jähriger gegen 20.45 Uhr Essen in dem Imbiss in der Seestraße bestellen und gab an, dass ein ihm unbekannter Mann plötzlich von hinten über seine Schulter gespuckt habe.

Der Mann, ein 50-Jähriger, sowie dessen 47 Jahre alter Begleiter sollen den 29-Jährigen dann homophob beleidigt haben. Der 50-Jährige soll dem 29-Jährigen zudem Schläge angedroht haben. Im Rahmen der wenig später durch alarmierte Polizeikräfte erfolgten Sachverhaltsaufnahme meldeten sich noch weitere Gäste, die angaben, durch den 50-Jährigen beleidigt worden zu sein. Auch den beiden Polizeibeamten gegenüber zeigte sich insbesondere der 50-Jährige äußerst aggressiv, beleidigte und bedrohte sie. Die Beamten leiteten Strafermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung in mehreren Fällen ein. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Firmenfahrzeug angezündet +++

Der Mitarbeiter einer Firma entdeckte am Montagmorgen in Adlershof Beschädigungen durch ein Feuer an einem Kleintransporter. Gegen 6 Uhr stellte der Angestellte auf dem Firmengelände in der Straße Am Studio die Schäden im Bereich des Hecks des VW-Transporter fest. Zwei weitere Fahrzeuge, ein baugleicher Transporter und ein VW-Golf der Firma, wurden durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zu der mutmaßlichen Brandstiftung an den abgestellten Fahrzeugen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ Rollerfahrerin stößt mit Taxi zusammen +++

In Charlottenburg-Nord wurde am Sonntagnachmittag die Fahrerin eines Rollers bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 50-Jährige gegen 14.50 Uhr mit dem Roller den Saatwinkler Damm in Richtung Beusselstraße. Auf der Kreuzung Saatwinkler Damm/General-Ganeval-Brücke, die zu diesem Zeitpunkt nicht ampelgeregelt war, stieß die Zweiradfahrerin mit dem Taxi eines 56-jährigen Fahrers zusammen, der in Richtung Zufahrt Flughafen Tegel unterwegs war.

Durch die Kollision und den Sturz erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen am gesamten Körper und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst bis 18.40 Uhr gesperrt.