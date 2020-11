Berlin: 13-Jähriger in Monbijoupark erstochen - Zeugen gesucht

Durch einen Messerangriff im Monbijoupark in Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein 13-Jähriger getötet worden.

Kriminalität 13-Jähriger in Monbijoupark erstochen - Zeugen gesucht

Berlin. Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht zu Sonntag im Monbijoupark in Berlin-Mitte einen 13 Jahre alten Jungen erstochen. Ein 22 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei den beiden handelt es sich nach Informationen der Berliner Morgenpost um Syrer. Der Täter ist flüchtig, soll aber von Passanten fotografiert worden sein.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der tödlichen Attacke ein Streit vorausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Opfer in einer Gruppe von sieben Personen, die bis auf den 22-Jährigen aus Kindern und Jugendlichen bestand, im James-Simon-Park unterwegs.

13-Jähriger im Monbijoupark erstochen: Foto zeigt den Tatverdächtigen

Polizeifahrzeuge am Tatort.

Foto: Thomas Peise

Gegen 22.40 Uhr soll die Gruppe in Höhe eines Durchgangs zwischen dem James-Simon-Park und dem Monbijoupark mit einem 45 Jahre alten Mann aneinandergeraten sein. Der Mann soll schütteres Haar (Oberkopfglatze) und einen graumeliertem Vollbart haben.

Bei dem Handgemenge soll der Unbekannte dann ein Messer gezogen und damit den 13-Jährigen sowie den 22-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchtete der Mann. Der 13-Jährige starb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Nach Informationen der Morgenpost geschah die Auseinandersetzung in dem Tunnel.

13-Jähriger stirbt nach Messerattacke: Foto soll Tatverdächtigen zeigen

Demnach gibt es Fotos des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera, auf denen der Mann deutlich zu sehen ist. Auf dem Foto trägt er weiße Sportschuhe, Jeans, ein weißes T-Shirt, darüber ein dunkles Oberteil und eine dunkle Jacke. Der Haarkranz ist schwarz. Der Bart ist ebenfalls dunkel. Die Figur des Mannes ist schlank.

Derzeit wird der getötete Junge durch Gerichtsmediziner obduziert, um die Todesursache abschließend zu klären und aus den Verletzungen Rückschlüsse auf Einzelheiten des Tatablaufs zu erhalten, teilte die Staatsanwaltschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Polizei bitten Zeugen nun, sich zu melden. Der Täter soll auf seiner Flucht von Passanten fotografiert worden sein. Die Polizei fahndet nun stadtweit nach dem Verdächtigen und wertet Videoaufnahmen aus.

Was die Kinder um diese Uhrzeit in dem Park gemacht haben und was Auslöser des Streits gewesen ist, sei Gegenstadt der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecher auf Nachfrage.

Spurensicherung am Monbijoupark.

Foto: Thomas Peise

Zeugen sollen Täter fotografiert haben

Die 7. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zu dieser oder dem bisher noch unbekannten Tatverdächtigen machen?

Bisher unbekannte Zeugen haben den Tatverdächtigen auf seiner Flucht in Richtung S-Bhf. Hackescher Markt verfolgt und teilweise wohl auch fotografiert. Sie werden gebeten, sich bei der 7. Mordkommission zu melden.

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der 7. Mordkommission unter der Telefonnummer: (030) 4664-911777 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.