Berlin: Person am Südstern mit Messer ins Bein gestochen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 1. November.

+++ Junge stirbt bei Messerattacke im Monbijoupark +++

Durch einen Messerangriff im Monbijoupark in Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein 13-Jähriger getötet worden. Ein 22 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden Opfer in einer Gruppe von sieben Personen, die bis auf den 22-Jährigen aus Kindern und Jugendlichen bestand, im James-Simon-Park unterwegs. Gegen 22.40 Uhr soll die Gruppe in Höhe eines Durchgangs zwischen dem James-Simon-Park und dem Monbijoupark mit einem derzeit noch unbekannten, etwa 45 Jahre altem Mann in Streit geraten sein.

Im Zuge eines hieraus entstandenen Handgemenges soll der Unbekannte dann ein Messer gezogen und damit den 13-Jährigen sowie den 22-Jährigen verletzt haben. Anschließend flüchtete er. Der 13-Jährige starb trotz wenig später eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Polizeifahrzeuge in Moabit

Foto: Morris Pudwell

+++ Streit in Wohnung - Person lebensgefährlich verletzt +++

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen in einer Wohnung in der Bredowstraße in Moabit ist in der Nacht eine Person nach ersten Informationen lebensgefährlich verletzt worden. Vor dem Haus war eine meterlange Blutspur zu sehen. Näheres ist noch nicht bekannt.

In Neukölln wurde ein Löschfahrzeug mit Flaschen beworfen.

Foto: Morris Pudwell

+++ Feuerwehrfahrzeug in High-Deck-Siedlung attackiert +++

In der High-Deck-Siedlung in Neukölln ist am Abend gegen 21.15 Uhr ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr von einer Brücke aus mit Flaschen und Metallteilen beworfen worden. Das Fahrzeug war auf dem Weg zu einem Einsatz. Bis auf einige Kratzer entstanden an dem Fahrzeug keine größeren Schäden.

Einsatzkräfte am Spandauer Damm

Foto: Thomas Peise

+++ Fußgänger von Motorrad angefahren und von Auto überrollt +++

In Westend ist in der vergangenen Nacht ein 72-Jähriger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Fußgänger die Fahrbahn des Spandauer Damms gegen 23 Uhr an einer Fußgängerfurt in Höhe einer Tankstelle und wurde hierbei von einem 43-Jährigen angefahren, der mit seinem Motorroller von der Ahornallee kommend den Spandauer Damm befuhr.

Der 43-Jährige kam durch den Zusammenprall von der Fahrbahn ab, stürzte auf den Mittelstreifen und verlor, nach eigenen Angaben, vorübergehend das Bewusstsein. Der Fußgänger stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein 23-Jähriger, der mit seinem VW ebenfalls stadtauswärts unterwegs war, überrollte den Fußgänger. Zeugen versorgten den Schwerverletzten und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Rettungskräfte brachten den 72-Jährigen noch in ein Krankenhaus, wo er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Die Ermittlungen dauern an.

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer brettert in Mitte durchs Gleisbett der Tram +++

Gegen 21.30 Uhr ist am Sonnabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an der Mollstraße in Mitte in die Gleise der Straßenbahn geraten. Er fuhr etwa 50 Meter durch Gleisbett und prallte dann gegen einen Oberleitungsmast. Dann versuchte er, mit dem Auto rückwärts aus dem Gleis zu kommen, was ihm nicht gelang. Dann stieg der Mann aus und verließ den Unfallort. Der Pkw wurde von Mitarbeitern der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder aus dem Gleis entfernt.

Schwerer Unfall bei Niederlehme

Foto: Thomas Peise

+++ Vier Verletzte bei Unfall nahe Niederlehme +++

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der L30 nahe Niederlehme (Dahme-Spreewald) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte ein Autofahrer am Samstagabend bei einem Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Wagen.

Der 39-Jährige und eine weitere Person sowie die 75 jährige Autofahrerin des anderen Fahrzeugs und ihr 79 Jahre alter Begleiter wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Geschlecht und Alter des vierten Verletzten waren zunächst noch unbekannt.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die L30 sei für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt worden, die Ermittlungen dauerten an. Die Unfallopfer hätten wegen der Schwere der Verletzungen noch nicht befragt werden können, sagte ein Polizeisprecher.