Berlin: Person am Südstern mit Messer ins Bein gestochen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 1. November.

+++ Mann stirbt bei Messerattacke im Monbijoupark +++

Durch einen Messerangriff im Monbijoupark in Mitte ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann getötet worden. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Details zu der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Einsatzkräfte am Spandauer Damm

Foto: Thomas Peise

+++ Fußgänger von Motorrad angefahren und von Auto überrollt +++

Schwerer Unfall am Sonnabendabend gegen 23.20 Uhr auf dem Spandauer Damm in Charlottenburg: Ein Motorradfahrer erfasste nach ersten Informationen einen Fußgänger. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr bremsen und überrollte die auf der Straße liegende Person. Diese musste durch einen Notarzt reanimert werden. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Thomas Peise

+++ Autofahrer brettert in Mitte durchs Gleisbett der Tram +++

Gegen 21.30 Uhr ist am Sonnabend ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an der Mollstraße in Mitte in die Gleise der Straßenbahn geraten. Er fuhr etwa 50 Meter durch Gleisbett und prallte dann gegen einen Oberleitungsmast. Dann versuchte er, mit dem Auto rückwärts aus dem Gleis zu kommen, was ihm nicht gelang. Dann stieg der Mann aus und verließ den Unfallort. Der Pkw wurde von Mitarbeitern der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wieder aus dem Gleis entfernt.