Eine ältere Dame fuhr am Mittag in ein Café am Roseneck in Schmargendorf und verletzte sich und vier Menschen.

Eine ältere Dame ist mit ihrem Auto in Schmargendorf in ein Café gefahren und hat sich und vier weitere Menschen verletzt.

Unfall Auto fährt in Café am Roseneck: Fünf Verletzte

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall am Hohenzollerndamm in Schmargendorf wurden fünf Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr ist eine ältere Dame in das Wiener Conditorei Caffeehaus am Roseneck gefahren sein. „Wir gehen momentan von einem Unfallgeschehen aus“, sagte eine Polizeisprecherin. Die genaue Ursache werde nun ermittelt. Die Fahrerein wurde nach Angaben der Polizei in den 1930er-Jahren geboren und ist damit über 80 Jahre alt.

Neben der Frau erlitten vier weitere Personen „glücklicherweise nur relativ oberflächliche Schnittverletzungen“, wie die Polizeisprecherin sagte. Sie haben sie aller Wahrscheinlichkeit nach durch umherfliegende Glassplitter erlitten. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz.