Berlin: Person am Südstern mit Messer ins Bein gestochen

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 31. Oktober.

+++ Streit um fehlende Maske: Mann mit Messer verletzt +++

Ein Unbekannter ist in einer U-Bahn wegen seiner fehlenden Mund-Nasen-Bedeckung mit anderen Fahrgästen in Streit geraten und hat einen unbeteiligten Radfahrer verletzt. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann am Freitagnachmittag in eine U-Bahn der Linie 3 am Thielplatz in Zehlendorf und wurde von mehreren Fahrgästen auf das Fehlen einer Maske angesprochen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er sei daraufhin aggressiv geworden, habe die anderen Personen angeschrien und mit einem Messer herumgefuchtelt.

Den Angaben zufolge wechselte der aggressive Mann dann am Bahnhof Oscar-Helene-Heim den Waggon und lief auf einen 62-Jährigen zu, der mit seinem Fahrrad in der U-Bahn stand. Diesem soll der Unbekannte vermutlich mit seiner Faust mehrfach in die Rippen geschlagen und mehrere Kopfstöße verpasst haben. Anschließend habe der Angreifer dem Radfahrer das Messer an die Kehle gehalten und ihn damit im Gesicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete vom Bahnhof Onkel-Toms-Hütte aus. Der 62-Jährige wurde von Rettungskräften behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

+++ Auto kracht in Front von Wiener Conditorei am Roseneck +++

Wie die B.Z. berichtet, soll eine etwa 80 Jahre alte Autofahrerin am Vormittag mit ihrem Wagen in eine Konditorei in Schmargendorf gefahren sein. Es soll sich um die Wiener Conditorei Caffeehaus am Roseneck handeln. Mehrere Personen seien durch Glassplitter verletzt worden, hieß es. Die Unfallursache ist noch unklar.

+++ Vermummte werfen Farbbeutel gegen Neubaukomplex +++

Rund 15 dunkel gekleidete und vermummte Personen haben in der vergangenen Nacht Farbbeutel gegen ein Gebäude in Kreuzberg geworfen und anschließend zudem ein Fahrzeug einer Objektschutzstreife mit einer Glasflasche beworfen. Gegen 1 Uhr waren die beiden Mitarbeiter der Polizei Berlin im Rahmen einer Objektschutzstreife im Bereich der Schlesischen Straße in Richtung Puschkinallee unterwegs, als sie die Gruppe bemerkten, die in der Cuvrystraße Farbbeutel gegen einen Neubaukomplex warfen. Als die Vermummten das Fahrzeug bemerkten, flüchteten sie. Bei der Flucht warf eine Person aus der Gruppe eine Glasflasche gegen die Frontscheibe des Fahrzeuges. Es entstand ein Schaden, die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs dauern an.