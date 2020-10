Einbruch bei Gucci an Friedrichstraße: Video zeigt Täter

Berlin. Die Polizei Berlin sucht mit Fotos und einem Video nach zwei Männern, die am 18. August dieses Jahres mit einem BMW in die Schaufensterscheibe der Gucci-Filiale an der Friedrichstraße in Mitte gefahren sein sollen. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 4.40 Uhr morgens. Die Täter sollen danach Waren aus dem Geschäft gestohlen haben.

Mit Fotos und einem Video sucht die Berliner Polizei nach Männern, die mit einem Auto durch die Scheibe einer Gucci-Filiale fuhren. pic.twitter.com/mJ2j53KLab — Blaulicht Berlin (@BM_Polizei) October 29, 2020

Die Polizei fragt:

Wer kennt die Männer und kann Angaben zu deren Identitäten und/oder deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat am 18. August 2020 gegen 4.40 Uhr Beobachtungen in der Friedrichstraße im Bereich des Ladens, der zur Galeries Lafayette gehört, gemacht?

Wer kann Angaben zu dem grauen 1er BMW mit amtlichen Kennzeichen B-AV 165 machen?

Wurde eine Werkstatt mit der Reparatur einer Beschädigung im Bereich der hinteren Rücklichter beauftragt?

Wurde einer Leihfirma ein solcher Wagen mit Beschädigungen zurückgegeben?

Gucci-Einbruch Foto: Polizei Berlin

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin innerhalb den Bürodienstzeiten unter der (030) 4664-572136 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter der (030) 4664-572110 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.