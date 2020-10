In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 28. Oktober.

+++ Zwei Tote bei Unfällen auf A2 Richtung Berlin +++

Auf der A2 sind in der Nacht zum Mittwoch ein Lkw-Fahrer und der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen, der in das Stauende fuhr. Infolge der Unfälle bei Ziesar (Potsdam-Mittelmark) kam es bis zum Morgen zu Staus.

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 22.38 Uhr. Ein Lkw-Fahrer ist auf der A2 zwischen Ziesar und Wollin gegen die Mittelleitplanke gefahren und tot geborgen worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde der 51 Jahre alte Mann tot in der Fahrerkabine gefunden. Er war dort nicht eingeklemmt worden. Was genau zu seinem Tod führte und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach diesem Unfall wurden beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt - es kam zum Stau.

Ein Folge-Unfall auf der Fahrbahn Richtung Berlin mit drei beteiligten Fahrzeugen führte zu einem weiteren Verkehrstoten, hieß es von der Polizei weiter. Ein Kleinlasttransporter fuhr gegen 1.50 Uhr in das Stauende und prallte auf einen Lkw. Dieser wiederum wurde auf einen vor ihm wartenden Sattelzug aufgeschoben. Der Fahrer des Kleinlasttransporters starb. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden. Die Fahrbahn Richtung Berlin war aufgrund der Bergungsarbeiten am frühen Mittwochmorgen noch gesperrt.

+++ Gegenstand in Mitte explodiert - Polizei sucht Zeugen +++

Nachdem am Sonntag in Berlin-Mitte an der Kreuzung Invaliden- Ecke Chausseestraße ein unbekannter Gegenstand explodiert ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine politische Tatmotivation sei nicht auszuschließen, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat hierzu folgende Fragen:

Wer hat am Sonntag, den 25.Oktober 2020 zwischen 9 und 10 Uhr im Umfeld der Kreuzung Invalidenstraße Ecke Chausseestraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, etwaigen Tatverdächtigen oder Zeugen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Am Sonntag nahm ein Zeuge gegen 9.30 Uhr einen dumpfen Knall in der Invalidenstraße wahr und bemerkte in einem Bogengang eines Hauses eine Stichflamme, die selbstständig erlosch. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und die Polizei fanden Reste des Gegenstandes vor und stellten diese sicher.

+++ Brandsätze gegen RKI-Gebäude geworfen - Zeugen gesucht +++

Unbekannte warfen Brandsätze gegen die Fassade des RKI.

Foto: Morris Pudwell

Nach der Attacke auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts sucht der Polizeiliche Staatsschutz nach Zeugen und hat folgende Fragen:

Wer hat am Sonntag, den 25. Oktober 2020 zwischen 2 und 3 Uhr im Umfeld des Robert Koch-Instituts in der General-Pape-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise zur Tat, etwaigen Tatverdächtigen oder Zeugen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664 - 953528, per E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag Brandsätze gegen ein RKI-Gebäude geworfen. Es sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Gegen 2.40 Uhr hätten Sicherheitsmitarbeiter mehrere Personen entdeckt, die Flaschen geworfen hätten. "Dabei soll auch eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen sein. Die Flammen konnte der Mitarbeiter löschen", heißt es im Polizeibericht. Die Verdächtigen seien unerkannt entkommen.

+++ Polizei findet bei Durchsuchung in Friedrichshain explosiven Stoff +++

Beamte stehen vor dem Haus in Friedrichshain, in dem ein explosiver Stoff gefunden wurde.

Foto: Peise

Durch Zufall hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Berlin-Friedrichshain einen explosiven Stoff gefunden. Mehr dazu lesen Sie HIER.

+++ Infizierte in Seniorenunterkunft +++

Mehrere Corona-Infizierte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Einsatz nach Tempelhof-Schöneberg ausgerückt. In einer Seniorenunterkunft am Mariendorfer Damm gab es einen Corona-Ausbruch. Es wurden sechs Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost am Mittwochmorgen mit. Der Einsatz wurde durch die Charite koordiniert. Mehrere Stunden war die Feuerwehr mit einem Einsatzleitwagen, einem leitenden Notarzt, fünf Rettungswagen und einem Intensivtransportfahrzeug vor Ort. Die Polizei sperrte eine Fahrspur des Mariendorfer Damms für die Zeit der Maßnahme.