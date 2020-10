Berlin Neukölln: Feuer im Keller gelegt - Polizei sucht diesen Mann

Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Im Februar soll ein Mann in einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln ein Feuer gelegt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei fahndet mit einem Video und Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Brandstifter. Der Mann steht unter Verdacht, sich am 22. Februar 2020 gegen 16.15 Uhr unberechtigt Zutritt zum Wohnhaus an der Hermannstraße 72 in Neukölln verschafft zu haben. Im Keller habe er einen Brand gelegt.

Dieser Mann wird gesucht.

Foto: Polizei Berlinn

Aufgrund der starken Rauchentwicklung über das Treppenhaus bis in die oberen Geschosse und Wohnungen mussten 32 Bewohner durch die Feuerwehr gerettet werden. 25 Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Hier können Sie das Video sehen.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsorten machen?

Wer hat am Tag des Brandes verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wohnhauses Hermannstr. 72 in 12049 Berlin-Neukölln gemacht?

Wer kann weitere sachdienlichen Angaben machen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das 1. Brandkommissiariat des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912115, per E-Mail lka121@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.