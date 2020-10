A10: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

In unserem Blog finden Sie aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 27. Oktober.

+++ Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A10 +++

Beim Zusammenstoß zweier Autos und eines Lasters auf der Autobahn 10 in Berlin-Pankow sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte, hatte ein Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache am Abend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und bei der Anschlussstelle Weißensee in Richtung Pankow einen Unfall gebaut. Ein zweites Auto sei in den Wagen hinein gefahren. Ein nachkommender Lkw fuhr demnach in die Trümmer der ersten zwei Autos. Die Feuerwehr befreite zwei im Fahrzeug eingeklemmte Personen.

Der Lasterfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Fahrer der anderen beiden Wagen wurden schwer verletzt, ein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die drei zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autobahnabschnitt war laut Polizei gut vier Stunden lang teilweise gesperrt.

+++ Acht Autos auf Polizeigelände in Biesdorf in Flammen +++

Auf einem Polizeigelände in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) haben in der Nacht zum Dienstag acht Autos Feuer gefangen. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge handelte es sich aber nicht um Streifenwagen. Ob die Fahrzeuge auf dem Gelände in der Cecilienstraße abgeschleppt worden waren, war demnach zunächst noch unklar. Auch die Brandursache war laut Polizei in der Nacht noch unbekannt.

+++ Balkonbrand in Steglitz +++

In Steglitz brannte es auf einem Balkon.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz nach Steglitz ausgerückt. In einem Hochhaus an der Borstellstraße brannte es auf einem Balkon. Eine Person soll von der Feuerwehr gerettet und im RTW behandelt worden sein. 50 Einsatzkräfte waren vor Ort.