Polizeimeldungen Berlin: Mann mit lebensgefährlicher Stichverletzung gefunden

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 25. Oktober.

+++ Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen gefunden +++

Ein Mann ist durch eine Stichverletzung in Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden. Passanten hätten den Verletzten in der Nacht zum Sonntag im Bahnhof gefunden, sagte eine Polizeisprecherin. Er war demnach nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Was genau vorgefallen war, war laut Polizeiaussage zunächst noch unklar.

+++ Mann bei Autounfall schwer verletzt +++

Bei dem Unfall wurde der Autofahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Foto: Thomas Peise

Auf der Ortsverbindungsstrasse zwischen Schmachtenhagen und Bernöwe im Landkreis Oberhavel ist am Sonnabendabend gegen 20.45 Uhr ein Autofahrer mit seinem Wagen nach einer Kurve nach links abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.