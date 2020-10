Polizeimeldungen Berlin: Kleintransporter rutscht auf Leitplanke

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 24. Oktober.

+++ Kleintransporter rutscht auf Leitplanke +++

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in der Nacht zu Sonnabend offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto rammte nach Angaben von vor Ort beim Auffahren auf die A114 in Pankow erst eine Laterne, rutschte auf die Leitplanke und prallte erst gegen ein Geländer, dann gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt, der Kleintransporter jedoch schwer beschädigt.

+++ Maserati kommt von der Straße ab +++

Der Maserati wurde bei dem Unfall beschädigt.

Foto: Thomas Peise

Der Fahrer eines Maserati ist am Freitagabend gegen 20 Uhr Höhe Grolmanstraße in Charlottenburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überfuhr mehrere Poller, bevor er auf dem Gehweg zum Stehen kam. Eine Person wurde vom Rettungsdienst gesichtet. Am Auto entstand Sachschaden.