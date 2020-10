Vier Verletzte: Chaos-Fahrer rammt absichtlich mehrere Autos

Berlin. Eine wilde Verfolgungsfahrt hat sich in der Nacht der Fahrer eines Kleintransporters geliefert. Zunächst hatte er an der Schloßstraße und am Steglitzer Damm in Steglitz mehrere fahrende Autos gerammt.

An der Schloßstraße wurde der Fahrer eines Golfs von dem Transporter erfasst und mehrere Meter weit mitgeschleift, nachdem der Mann aus seinem beschädigten Auto ausgestiegen war. Eine Augenzeugin berichtete, dass der Chaos-Fahrer sie mit einer Flasche beworfen habe, die er während der Fahrt aus dem Fenster schleuderte.

Chaos-Fahrer verfolgte zwei Frauen

Foto: Morris Pudwell

Auch soll der Mann zwei Frauen in einem Auto verfolgt haben. Diese machten eine Polizeistreife durch Hupen auf ihre Lage aufmerksam. Als die Beamten den Fahrer stoppen wollten, prallte er am Dalandwag in einen Funkwagen und schob diesen 15 Meter weit vor sich her. Dabei wurde das Polizeiauto und weitere Fahrzeuge stark beschädigt. Auch ein Polizist wurde verletzt.

Erst als der Transporter umkippte, war die Chaosfahrt beendet.

Foto: Morris Pudwell

An der Kreuzung Hindenburgdamm Ecke Klingsorstraße rammte er dann einen Mercedes-SUV. Der Fahrer und Beifahrer des SUV wurden schwer verletzt und wurdne in ein Krankenhaus gebracht. Danach fuhr der Kleintransporter gegen eine Ampel und blieb schließlich in Schieflage stehen. Eine Zivilstreife der Polizei wurde ebenfalls beschädigt.

Der Transporter-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort festgenommen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, soll Mann der Polizei bereits bekannt sein, unter anderem wegen Motorraddiebstählen. Der Verkehrsermittlungsdienst und ein Gutachter begannen noch vor Ort mit der Unfallrekonstruktion.

