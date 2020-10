Berlin neukölln: Zwei Verletzte nach Messerangriff

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 22. Oktober.

+++ Zwei Verletzte nach Messerangriff in Neukölln +++

Vor einer Pizzeria ist es zu einer Messerstecherei gekommen.

Bei einem Streit sind in Neukölln zwei Menschen mit Messerstichen verletzt worden. Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, hatte es zuvor eine Auseinandersetzung vor einer Pizzeria zwischen mehreren Personen gegeben. Wie genau es zu dem Angriff an der Sonnenallee kam, war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten zwei Personen mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am Ort im Einsatz. Weiteres ermittelt nun die Kriminalpolizei.

+++ Transporter-Fahrer rammt absichtlich mehrere Autos - vier Verletzte +++

Ein Amokfahrer hat in Steglitz mehrere Unfälle verursacht.

Eine wilde Verfolgungsfahrt hat sich in der Nacht der Fahrer eines Kleintransporters geliefert. Augenzeugen berichteten, dass der Mann die Unfälle offenbar absichtlich provoziert habe.

Chaosfahrt in Steglitz: Auch ein Polizeiauto wurde schwer beschädigt.

+++ Feuer am Haus "Liebig 34" ausgebrochen +++

Rund zehn Tage nach der Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ in Berlin-Friedrichshain ist dort ein Feuer ausgebrochen. Foto: Thomas Peise

Schutt vor dem Haus war in Brand geraten. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Foto: Thomas Peise

Nachbargebäude wurden durch das Feuer nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften vor Ort. Foto: Thomas Peise

50 Kubikmeter Müll und Gerümpel brannten. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Foto: Thomas Peise

Wie die Polizei mitteilte, hat es zumindest im Erdgeschoss des Gebäudes ebenfalls gebrannt. Wie genau es zu dem Feuer gekommen und wo es ausgebrochen war, war zunächst unklar. Foto: Thomas Peise



Im Internet tauchten Hinweise darauf auf, dass es sich um Brandstiftung von Linksextremen handeltn könnte. Foto: Thomas Peise

Die Ermittlungen laufen noch. Foto: Thomas Peise



Schutt und Gerümpel haben am Mittwochabend am ehemals besetzten Haus „Liebig 34" in Friedrichshain gebrannt. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

+++ Motorradfahrer und Feuerwehrmann bei Unfall verletzt +++

Ein Motorradfahrer hat in Lichtenberg ein Feuerwehrauto gerammt.

Gegen 18 Uhr ist es an der Kreuzung Vulkanstraße Ecke Herzbergstraße in Lichtenberg zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden ein Motorradfahrer schwer und ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Motorradfahrer krachte mit seiner Maschine in die Fahrerseite des Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Feuer in Wohnblock - Fünfköpfige Familie gerettet +++

In einem Wohnblock in Altglienicke hat es gebrannt.

Gegen 23.30 Uhr ist die Feuerwehr zur Schützenstraße in Altglienicke (Treptow-Köpenick) gerufen worden. Dort brannte es auf einem Balkon eines Mietshauses. Die Flammen griffen auch auf die Wohnung über, in der sich zwei Erwachsene und drei Kinder befanden. Die Kinder wurden von Nachbarn über ein Vorsprung gerettet. Die Erwachsenen wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Ins Krankenhaus musste niemand. Die Feuerwehr war mit sechs Staffeln im Einsatz.