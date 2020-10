Große Lagerhalle in Gesundbrunnen brennt aus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 20. Oktober.

+++ Schlägerei mit Rollator und Krücke - Zwei Senioren verletzt +++

In Gropiusstadt (Neukölln) sind am Montagmittag drei Männer miteinander in Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Gegen 11.45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zur Zadekstraße. Sie sagte, dass ein Mann auf zwei andere Männer zunächst mit Fäusten und später auch mit einem Rollator eingeschlagen habe.

Die Polizisten trennten die drei Männer voneinander. Ein 52-Jähriger gab an, er sei aus einer Kneipe gekommen und sei von den beiden Männern angegriffen worden. Die beiden Beschuldigten im Alter von 74 und 86 Jahren sagten, dass sie sich auf dem Gehweg unterhalten hätten, als der Jüngere sie zunächst fremdenfeindlich beleidigt und dann geschlagen haben soll.

Als die beiden Senioren zu Boden gegangen waren, soll der 52-Jährige den Rollator des 86-Jährigen ergriffen und versucht haben, den 74-Jährigen damit zu schlagen. Dieser soll sich mit seinem Gehstock zur Wehr gesetzt haben. Alle drei Männer erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Älteren wurden ambulant behandelt, der Jüngere verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.

Die Einsatzkräfte brachten den 52-Jährigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme zu einem Polizeigewahrsam. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Älteren wurden nach der Feststellung ihrer Identität entlassen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.