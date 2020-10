Berlin: Frau in Gesundbrunnen getötet - Tatverdächtiger festgenommen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 17. Oktober.

+++ Drei Autos brennen in Lichtenberg +++

Gegen 4 Uhr brannten in der Paula-Fürst-Strasse in Lichtenberg drei Pkw. Zuerst stand einer in Flammen, dann griffen diese auf zwei weitere über. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ SEK-Einsatz in Mitte +++

Gegen 1 Uhr sahen Passanten am Molkenmarkt in Mitte einen Mann mit einer Langwaffe, der die „alte Münze“ betrat. Eine Hundertschaft und mehrere Funkwagen fuhren zu der Adresse. Auch ein SEK war im Einsatz. Die Beamten nahmen eine Person fest. Diese soll aber nicht der Tatverdächtige sein. Mehrere Personen wurden aus dem Gebäude gebracht. Ob der Mann mit der Waffe aufgefunden wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

+++ Festnahme nach Streit in Lichtenberg +++

Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Bar in die Simon-Dach-Strasse in Friedrichshain gerufen, weil dort ein Mann randalierte. Nach ersten unbestätigten Angaben wollte der Mann in die Bar, wurde aber abgewiesen, da man schon geschlossen hatte. Polizisten konnten den Mann am Ort festnehmen.

Gegen 18.40 Uhr kam es in der Eldenaer Strasse in Friedrichshain zu einem Unfallm bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Nach ersten Angaben soll der Rollerfahrer auf die nassen Gleise der Tram gekommen sein und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 22.30 Uhr kam es in einem Wohnhaus an der Paul-Gesche-Strasse in Lichtenberg zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen, in dessen Verlauf wurden zwei Personen verletzt, zwei weitere Personen konnten festgenommen werden.

+++ Auseinandersetzung auf dem U-Bahn Hellersdorf +++

Gegen 19 Uhr kam es auf dem U-Bahnhof Hellersdorf in Hellersdorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, hierbei soll eine Person Verletzungen durch ein Messer erlitten haben. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren auf dem Bahnsteig. Die Züge Richtung Hönow fuhren ohne Halt durch. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen am Ort übernommen.g