Steinmetzstraße in Berlin Schöneberg: Mutter stirbt bei Wohnungsbrand - Kind reanimiert

Feuewehreinsatz in der Steinmetzstraße in Schöneberg.

Berlin. Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Einsatz an die Steinemetzstraße in Schöneberg ausgerückt. Dort brannte es in einer Wohnung in einem fünfgeschossigen Gebäude. Als die Feuerwehr eintraf, wurden eine Mutter und ihre beiden Kinder vermisst. Einsatzkräfte fanden die Mutter und eins der Kinder bewusstlos in der Wohnung, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Ein zweites Kind erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wohnungsbrand in Schöneberg: Kind wird wiederbelebt

Rettungskräfte versuchten eine Stunde lang, die Mutter zu reanimieren. Die Versuche blieben erfolglos, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Frau starb noch vor Ort. Das Kind konnte nach über einer Stunde wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Dieser landete laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf der gesperrten Kreuzung Potsdamer Straße/Goebenstraße. Das Kind wurde in ein Krankenhaus nach Friedrichshain geflogen. Der Vater war während des Feuers nicht in der Wohnung.

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Schöneberg ums Leben gekommen.

Foto: Pudwell

Sechs Bewohner mit Fluchthauben aus Haus gebracht

Eine vierte Person wurde leicht verletzt. Sechs weitere Hausbewohner wurden teils mit Fluchthauben aus dem Gebäude an der Steinmetzstraße in Sicherheit gebracht.

Die Wohnung, in der kein Rauchmelder angebracht war, stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Die Berliner Feuerwehr ist mit 60 Kräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ist für Ermittlungen im Einsatz. Die Steinmetzstraße ist zwischen Großgörschenstraße und Goebenstraße in beiden Richtungen gesperrt, teilte die VIZ mit.

