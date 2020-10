In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 16. Oktober.

+++ Haus brennt in Schöneberg - Person muss reanimiert werden +++

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Einsatz nach Schöneberg ausgerückt. Dort brennt es in einem Wohngebäude an der Steinmetzstraße, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. "Wir haben mehrere Personen gerettet, eine Person wird aktuell vom Rettungsdienst reanimiert." 60 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen sind im Einsatz. Die Steinmetzstraße ist zwischen Großgörschenstraße und Goebenstraße in beiden Richtungen gesperrt.

