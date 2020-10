Berlin Mitte: Tötungsdelikt in Gesundbrunnen? Person stirbt in Wohnung

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 16. Oktober.

+++ Tote Frau in Gesundbrunnen: Tatverdächtiger festgenommen +++

Eine Frau ist in Berlin-Gesundbrunnen in der Nacht zu Freitag ums Leben gekommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen zu dem Fall an der Wollankstraße in Gesundbrunnen (Mitte) übernommen, da nach derzeitigem Stand von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen. Nähere Angaben zum Opfer oder den Hintergründen der Tat machte die Polizei zunächst nicht.

Gegen 1 Uhr waren Polizei und Feuerwehr worden. In einer Wohnung fanden die Einsatzkräfte dann die schwerverletzte Frau. Die Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren. Sie erlag ihren Verletzungen noch vor Ort

+++ Mutter mit Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt +++

In Hellersdorf hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Fahrradunfall an der Alten Hellersdorfer Straße Ecke Zossener Straße ereignet. Dort wurde eine Frau schwer verletzt, als ein Autofahrer nach rechts abbiegen wollte. Die Mutter hatte ihr Kind auf einem Kindersitz dabei, es erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr ist mit mehreren Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. weitere Informationen liegen noch nicht vor.

+++ Brand in Wohnhaus in Schöneberg - Mutter stirbt, Kind wiederbelebt +++

Feuewehreinsatz in der Steinmetzstraße in Schöneberg.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Einsatz an die Steinemetzstraße nach Schöneberg ausgerückt. Dort brannte es in einer Wohnung eines fünfgeschossigen Gebäudes. Bei dem Wohnungsbrand kam eine Mutter ums Leben. Ein Kind konnte wiederbelebt werden, ein weiteres Kind erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung.