Berlin: Baukran brennt in Moabit

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 15. Oktober.

+++ Kran brennt in Moabit +++

Ein Kran brannte in Moabit.

Foto: Peise

Auf einer Baustelle in der Heidestraße in Moabit (Mitte) hat am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein 450 Tonnen schwerer mobiler Baukran gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an und löschte das Feuer mit drei C-Rohren. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

#Brand in #Moabit

In der #Heidestraße brannte ein 450 t #Mobilkran

26 Kräfte bekämpften mit 3 C-Rohren den Brand, konnten weitere Ausbreitung und Gefahren verhindern. Im Einsatz auch unser #Technischer_Dienst. Am #GW_Hygiene konnten sich Einsatzkräfte reinigen und umkleiden. pic.twitter.com/8nbtMJ4aol — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 14, 2020

+++ Tram erfasst einen Mann auf der Bösebrücke +++

Ein Mann wurde von einer Tram erfasst.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht ist ein Mann auf der Bösebrücke an der Bornholmer Straße von einer Tram erfasst worden, als er die Gleise überquerte. Der Mann wurde schwer verletzt.

+++ Autofahrerin fährt in Kreuzberg gegen zwei Autos +++

Eine Autofahrerin fuhr gegen zwei parkende Autos.

Foto: Pudwell

Eine Autofahrerin hat in der vergangenen Nacht am Südstern in Kreuzberg einen Unfall verursacht. Sie fuhr mit ihrem Mercedes gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Zeugen teilten mit, dass die Fahrerin nicht gerast sein soll. Sie soll auch nicht angetrunken gewesen sein. Die Polizei vermutet, dass sie durch etwas anderes abgelenkt wurde. Die Frau stand unter Schock und wurde in einem RTW behandelt.

+++ Kneipe in Tempelhof-Schöneberg überfallen +++

Eine Kneipe in Tempelhof-Schöneberg wurde überfallen

Foto: Pudwell

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 21.30 Uhr im Freiertweg in Tempelhof-Schöneberg eine Kneipe überfallen. Während die Täter Bargeld forderten, soll es zu einen Reizgasaustritt gekommen sein. Unkar ist, ob die Unbekannten, die Belegschaft oder die Gäste mit Reizgas sprühten. Mehrere Personen wurden durch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr mit Augenreizungen behandelt.

++++ Autofahrer flüchtet nach Unfall - Festnahme +++

Ein Autofahrer flüchtete nach einem Unfall.

Foto: Peise

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 22 Uhr in Neukölln einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Polizisten entdeckten den Autofahrer und den Pkw kurze Zeit später im Ulrich-von-Hassell-Weg in Buckow. Der Fahrer wurde festgenommen. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.