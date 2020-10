Polizeimeldungen Berlin - Toter bei Wohnungsbrand in Friedrichshain

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 14. Oktober.

+++ Brandstifter legen Feuer am U-Bahnhof Boddinstraße +++

Gegen 2.20 Uhr hat vor dem Eingangsbereich des Fahrstuhls am U-Bahnhof Boddinstraße (U8) in Neukölln eine Matratze gebrannt. Polizisten konnten mit einem Feuerlöscher eingreifen. Die Feuerwehr löschte die Flammen dann endgültig. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Corona-Regeln missachtet: Polizeieinsatz in Neuköllner Café +++

Corona-Regeln missachtet: Polizeieinsatz in einem Café in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

In Neukölln sind mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt worden. An der Hermannstraße wurden in einem Café nach Beginn der Sperrstunde gegen 23.20 Uhr noch Gäste bewirtet. Das Personal trug keine Masken. Kontaktdaten wurde nur unzureichend aufgenommen. Für den Außenbetrieb des Cafés lag keine Genehmigung vor. Als die Polizei anrückte verließen etwa fünf Gäste fluchtartig das Lokal, die auch nicht in der Gästeliste aufgeführt waren. Augenzeugen berichteten, dass die Betreiber des Cafés äußerst aggressiv auf den Einsatz reagierten. Das Café soll bereits in der Vergangenheit durch Verstöße gegen die Corona-Regeln und wegen illegalen Glücksspiels aufgefallen sein.

+++ Gruppenschlägerei in Neukölln - Polizei nimmt Raser fest +++

Die Polizei beschlagnahmt das Auto eines Rasers, der fast zwei Menschen umgefahren hätte.

Foto: Morris Pudwell

An der Karl-Marx-Straße in Neukölln sind am Dienstagabend der Fahrer eines Transporters und drei Insassen eines Kleinwagens in Streit geraten. Diese bedrohten den Transporter-Fahrer mit Messern und Gürteln. Die Lage eskalierte in einer Schlägerei, an der noch weitere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Polizei rückte mit einer Einsatzhundertschaft an und sperrte die Straße weiträumig ab. Das Geschehen wurde noch unübersichtlicher, als plötzlich ein Mercedes-Fahrer an der Polizeisperre mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vorbei raste und dabei fast einen Beamten und einen Passanten erfasste, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Polizisten konnten den Fahrer stoppen, überwältigen und festnehmen. Auch zwei Männer, die den Transporter-Fahrer angegriffen haben sollen, wurden festgenommen. Der Mercedes wurde unter lautstarkem Protest anwesender Familienmitglieder des Fahrers beschlagnahmt.

+++ Feuer in Zehdenick ausgebrochen - Feuerwehr warnt Anwohner +++

In Zehdenick (Oberhavel) ist am Dienstagabend in einem unbewohnten Haus ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich auf rund 300 Quadratmetern aus. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Feuerwehr rief die Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

+++ Frau randaliert - Großeinsatz der Polizei in Neukölln +++

Polizisten haben in Neukölln eine randalierende Frau festgenommen.

Foto: Morris Pudwell

An der Flughafenstraße in Neukölln ist die Polizei am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr wegen Ruhestörung gerufen worden. Aus einer Wohnung aus der vierten Etage wurde auch ein Stuhl geworfen. Eine randalierende Frau wurde festgenommen. Etwa 30 Beamte waren im Einsatz.