„Aktenzeichen XY...ungelöst“ sucht Berliner Täter

In Hellersdorf hat ein Täter junge Männer in Keller gezerrt, sie bedroht und fotografiert. Jetzt läuft der Fall bei „Aktenzeichen XY“.

Berlin. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wird an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) nach einem Täter gesucht, der in Berlin-Hellersdorf mehrfach junge Männer überwältigt und sie in Keller gezwungen haben soll. Die Opfer hätten Todesängste erlitten, hieß es in der Ankündigung der Sendung.

Der bislang Unbekannte soll laut Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei die Opfer zwischen 22 und 28 Jahren nachts verfolgt, an der Haustür überrascht und dann in den Keller gedrängt haben. Dort soll er die Opfer gezwungen haben, sich mit verbundenen Augen hinzuknien. In dieser Position habe er die Männer dann fotografiert. Ermittelt wird wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung.

Die Überfälle ereigneten sich:

am Donnerstag, den 9. April 2015, an der Teupitzer Straße



am Freitag, den 29. Dezember 2017, an der Nossener Straße und



am Samstag, den 29. Februar 2020, an der Louis-Lewin-Straße

Drei Fälle seit April 2015 wurden angezeigt, zuletzt Ende Februar 2020. Bei der Tat 2017 soll der Unbekannte seine Maskierung kurz abgenommen haben. In der Sendung werden auch Phantombilder gezeigt werden.

Laut Berliner Polizei soll der Gesuchte zwischen 20 und 40 Jahren alt sein und eine kräftige Statur haben. Der zwischen 1,80 und 1,85 Meter große Verdächtige sei als Europäer beschrieben worden, der hochdeutsch spreche. Bei der Tat Ende Dezember 2017 soll er Handschuhe mit einem Knochenmotiv getragen haben, 2020 eine auffällige Tarnjacke.

Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen?



Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Gibt es weitere Personen, die Opfer einer solchen Straftat geworden sind?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise, insbesondere in Bezug auf die abgebildete Jacke, geben?

Hinweise bitte an den Polizeiabschnitt 63 an der Heinrich-Grüber-Straße 35 in 12621 Berlin-Kaulsdorf unter der Telefonnummer (030) 4664-663701, über die Internetwache der Berliner Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle