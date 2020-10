Am Juliusturm Bombe wird in Spandau entschärft - Verkehrsbehinerungen

Berlin. Am Montag ist in Haselhorst (Spandau) an der Straße Am Juliusturm eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt woren. Sie soll ab 11 Uhr am Dienstagvormittag entschärft werden.

+++ An der Straße Am Juliusturm in #Haselhorst wurde eine #Weltkriegsbombe entdeckt, die vsl. am Dienstag (13.10.), zwischen 11:00-12:00 Uhr entschärft wird. Ab ca. 07:00 Uhr mit erheblichen #Verkehrseinschränkungen in Haselhorst zu rechnen! +++

➡️https://t.co/9G7QXkDt0j — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 12, 2020

Ab 7 Uhr muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Ab 7.30 Uhr werden die ersten Absperrungen im Bereich Am Juliusturm und Nonnendammallee eingerichtet. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.